Și acum este în situația disperată de a cere. „În viața mea nu am cerut nimic și nici n-am fost dator. Nu mi-a plăcut”, spune bărbatul ușor jenat.

Dar acum, sănătatea îl împinge. „Am fost la medic și am placa aici în față care se mișcă, și îmi trebuie niște bani. 2.400 de lei. Sus n-am deloc aproape dinți, sunt tociți, trebuie o placă. Fiindcă mă doare îngrozitor. O zi și o noapte am zis că mă urc pe pereți de durere. Acum m-a mai lăsat, că am luat niște pastile”, spune bărbatul ca în fața unui medic. Practic, are nevoie de o placă dentară pe care nu și-ar permite-o niciodată.

Placa dentară, un lux pentru bătrâni

Dumitru Necula are doi copii, amândoi plecați din țară, pe care nu i-a mai văzut de doi ani, de la înmormântarea soției. Nici ei nu au avut să îi trimită banii pentru dentist.

Aproape nimeni nu-i mai calcă pragul casei și telefonul îi sună tot mai rar. Își mai găsește alinarea participând la proiectele Asociației Niciodată Singur, cu ajutorul cărora a fost plecat în această vară într-o excursie de trei zile la mare, pentru prima dată în viața lui.

„Fiindcă nu mi-a plăcut să fiu dator niciodată și soția a fost bolnavă și nu a lucrat, am avut grijă de bani. O singură dată am fost într-o vacanță, la ea la țară”, spune bărbatul.

A lucrat 50 de ani ca electrician în construcții industriale, pe marile șantiere ale României. Acum, la bătrânețe, își poartă singurătatea de pe o zi pe alta și neajunsurile.

„Și am apelat la dumneavoastră că am zis că poate-poate mă puteți ajuta. N-aș fi vrut”, mai spune bărbatul, care își împarte pensia de 1.500 de lei între medicamente și mâncare.

„Câteodată rămân fără bani o zi-două-trei, poate, dar mai fac de mâncare. Nu pot să mă deplasez mult că obosesc. Nu pot să car și am un corset pe care îl port încontinuu. Trebuie să o duc la capăt. Mi-e oarecum și acum să vă spun, mi-era și rușine. N-am făcut în viața mea așa ceva și nu credeam că o să ajung să fac lucrul ăsta să mă ajutați cu niște bani”, repetă, cu sfială, pensionarul.

În România, tratamentele stomatologice nu sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Iar igiena orală a românilor lasă de dorit. 30% dintre români nu mai au niciun dinte natural și 80% au probleme stomatologice.