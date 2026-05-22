Noua platformă va fi disponibilă online începând cu data de 23 iunie 2026, prin intermediul site-ului oficial și al canalelor de social media de pe Facebook și Instagram. Ulterior, serviciul va fi extins și pe YouTube și TikTok.

Anunțul celor de la BBC vine într-un moment în care marile organizații media internaționale încearcă să își consolideze prezența în Europa Centrală și de Est, pe fondul preocupărilor legate de dezinformare și scăderea încrederii în presă.

Reprezentanții BBC spun că noul proiect va pune accent pe știri independente și imparțiale, dedicate publicului din România, Republica Moldova și comunităților vorbitoare de limba română din alte țări.

„Într-o eră a incertitudinii globale, în care libertatea presei se diminuează şi dezinformarea crește, furnizarea de știri independente și imparțiale e mai importantă ca oricând”, a spus, potrivit celor de la Pagina de Media, directorul interimar global BBC News, Fiona Crack.

Ce va conține platforma BBC News Romania

Potrivit informațiilor transmise de BBC, noul serviciu va publica știri și analize despre evenimente globale și europene, dar și materiale din domenii precum sănătate, știință, tehnologie, climă sau costul vieții.

Conținutul va fi realizat într-un format adaptat consumului digital și rețelelor sociale, cu accent pe materiale ușor de distribuit și accesibile publicului tânăr. Echipa editorială va combina articole originale cu materiale traduse din rețeaua internațională BBC.

Oficialii companiei au anunțat și utilizarea tehnologiilor de traducere bazate pe inteligență artificială. BBC precizează însă că toate materialele realizate cu ajutorul AI vor fi verificate de jurnaliști și etichetate corespunzător.

Kateryna Khinkulova, coordonatoarea editorială a noilor servicii în limba română și maghiară, a spus că proiectul este gândit în special pentru a atrage publicul feminin și generațiile tinere.

„Sunt încântată să conduc o echipă de colegi foarte bine pregătiți și cu experiență pentru a oferi jurnalism produs de BBC în încă două limbi, în maghiară și în română. Conținutul nostru este selecționat pentru a distribui jurnalism de înaltă calitate care abordează subiecte deosebit de relevante pentru audiențele pe care le deservim.

Prin lansarea serviciilor în aceste două limbi dorim să ne extindem acoperirea în regiune, în special către femei și către publicul tânăr, oferind tot ce are mai bun jurnalismul BBC”, a afirmat Kateryna Khinkulova.

BBC revine în limba română după aproape două decenii

Lansarea BBC News Romania marchează revenirea BBC în limba română după aproape 18 ani. Serviciul românesc al BBC a funcționat între anii 1939 și 2008, perioadă în care a fost una dintre cele mai importante surse externe de informație pentru români, mai ales în timpul regimului comunist.

De asemenea, BBC a anunțat și lansarea unei platforme în limba maghiară, numită BBC News Magyarul, care va deveni activă pe 16 iunie 2026, a anunțat BBC.

Compania britanică spune că extinderea face parte din strategia globală a BBC de a ajunge la publicul din cât mai multe regiuni ale lumii. Odată cu noile servicii, BBC World Service va oferi conținut în 45 de limbi.

BBC este deja prezentă în România prin intermediul canalelor TV distribuite de BBC Studios, printre care BBC News, BBC Earth și BBC First.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE