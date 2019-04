Cântăreață nominalizată la Grammy a trimis mai multe mesaje pe Twitter în care a scris despre cum se simte. Bebe Rexha consideră că tulburarea bipolară de care suferă este responsabilă pentru starea sa de rău şi incapacitatea de a lucra, potrivit CNN.

„O lungă perioadă de timp, nu am înțeles de ce m-am simțit atât de bolnavă. De ce mă simțeam atât de deprimată încât nu voiam să ies din casă sau să fiu pe lângă oameni și de ce simțeam, alteori, că sunt atât de euforică încât nu pot să dorm, nu pot să muncesc sau să fac muzică. Acum știu de ce”, a scris Bebe Rexha în primul mesaj pe Twitter.

For the longest time, I didnt understand why I felt so sick. Why I felt lows that made me not want to leave my house or be around people and why I felt highs that wouldnt let me sleep, wouldnt let me stop working or creating music. Now I know why.

— Bebe Rexha (@BebeRexha) 15 aprilie 2019