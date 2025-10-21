Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Poliția a fost alertată de spital, unde mama în vârstă de 40 de ani ajunsese cu o hemoragie puternică după naștere, dar fără copil. Corpul bebelușului a fost descoperit înfășurat în prosoape și introdus în mașina de spălat.

Mama a fost acuzată de uciderea nou-născutului și arestată inițial. Însă, într-o decizie surprinzătoare, după 3 zile în care a fost reținută în celulă, judecătorul a decis eliberarea femeii sub supraveghere judiciară.

„A înlocuit arestul preventiv cu supravegherea unui ofițer de probațiune. De asemenea, femeia trebuie să predea pașaportul, nu are voie să părăsească Slovacia și trebuie să anunțe orice schimbare de domiciliu”, a declarat purtătorul de cuvânt al instanței, Pavol Adamčiak.

Femeia, de origine vietnameză și mamă a altor patru copii, a fost preluată de rude la ieșirea din tribunal. Motivele faptei rămân deocamdată neclare.

„Nu-și amintește prea multe, a avut probleme de sănătate”, a afirmat avocatul Igor Schweighofer.

Copilul s-a născut la termen și în viață. Mai multe detalii vor fi oferite de rapoartele medico-legale solicitate.

Tatăl copilului a fost inițial reținut, dar ulterior eliberat de poliție.





