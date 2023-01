„Grijă pentru nou-născuți”, campanie umanitară a Fundației Ringier pentru achiziționarea unui sistem de livrare a oxidului nitric. Bebeluș irakian operat în Irak, salvat de medici neonatologi români

Secția de neonatologie a Spitalului Clinic de Urgență pentru copii Marie Sklodowska Curie, din Capitală, este un loc aparte, în care poveștile dramatice de viață ale zecilor de bebeluși internați acolo se rescriu până la ultimul capitol. Cele 70 de cadre medicale – neonatologi specialiști în terapie intensivă – se luptă cu destinul ce le-a fost potrivnic micuților lor pacienți. Și le oferă în dar viitorul care, pentru unii dintre copilași, se măsura doar în ore. „Îngerii” de aici au ajuns și în Irak, unde au salvat de la moarte un bebeluș. Pentru ca asemenea povești să continue, Fundația Ringier România a inițiat campania umanitară „Grijă pentru nou-născuți”, pentru achiziționarea unui sistem performant de administrare a oxidului nitric, ce costă 35.000 de euro.

Clipa scursă într-o unitate de terapie intensivă, mai ales într-un loc în care sunt internați aproape 30 de bebeluși cu afecțiuni extrem de grave, are o cu totul altă dimensiune. Fiecare aparat pulsează în ritmul bătăilor inimilor copilașilor suferinzi (prematuri sau pre-vârsta de 38 de săptămâni, nou-născuți la termen, operați cardiovascular, intubați și ventilați mecanic, care necesită administrare de oxid nitric).

Fiecare secundă poate face diferența dintre două lumi, poate fi granița dintre viață și moarte. De aceea, nimeni – medici și asistenți – nu își permite nici măcar o clipă de răgaz. Iar efortul acestor oameni cărora părinții nou-născuților care au venit bolnavi în această lume le spun „îngeri” este unul pe măsură: viețile salvate ale bebelușilor!

Priceperea medicilor și a asistenților neonatologi de la „Marie Curie” specializați în terapie intensivă a trecut de granițele României, motiv pentru care, nu o dată, sunt chemați în ajutor să salveze un bebeluș din cine știe ce țară. Recent, o echipă din care au făcut parte medicul Cătălin Cârstoveanu, șeful Secției de neonatologie a Spitalului Clinic de Urgență pentru copii Marie Sklodowska Curie, și profesorul Youssef Tamam, coordonatorul programului de chirurgie pediatrică al aceluiași spital, a fost solicitată să opereze în Irak. Pacientul a fost un bebeluș irakian, un băiețel ce abia dacă trecuse pragul celei de-a treia lună de viață.

Pe durata a ceva mai bine de 48 de ore, care au fost critice pentru nou-născut, doctorii români au schimbat destinul copilașului. La capătul unei complicate intervenții chirurgicale i-au salvat viața, lucru ce părea imposibil înainte de venirea echipei de medici români în Irak!

„Am fost solicitați, cu echipa profesorului Tamam, să operăm în Irak și, firește, ne-am dus. Pacient ne-a fost un băiețel de trei luni, care avea un defect care nu fusese observat la ecografie. Nu putea să fie detubat. După intervenția chirurgicală, una extrem de complexă, care a durat aproximativ două ore, copilul a putut fi detubat. Misiunea de salvare a băiețelului irakian a durat ceva mai bine de două zile.

Nu am plecat de acolo până nu ne-am asigurat că starea de sănătate a bebelușului este una stabilă, în parametri pozitivi. A fost ceva extraordinar, o reușită de excepție, pentru care suntem foarte bucuroși. Faptul că am fost chemați acolo spune multe despre pregătirea medicilor români specialiști în neonatologie. Acolo am găsit aparatură performantă, pe care ne-am dori-o și noi în spitalele noastre, mai ales în cele pentru nou-născuți”, ne-a spus medicul Cârstoveanu.