Live Text Rezultate BEC alegeri prezidenţiale 2024, turul 1. Elena Lasconi l-a depășit pe Marcel Ciolacu și a intrat în turul doi al alegerilor

UPDATE 11:35 – După ce au fost numărate 99,98% din voturi, Călin Georgescu are 22,95 % din voturi, iar Elena Lasconi 19,17%, cu 2.130 mai multe voturi decât Marcel Ciolacu – 19,15%. Mai sunt de numărat voturile din patru secții.

UPDATE 11:05 – După ce au fost numărate 99,97% din voturi, Călin Georgescu are 22,95% din voturi, iar Elena Lasconi este pe locul al doilea cu 19,17%, cu 1.885 de voturi mai mult decât Marcel Ciolacu, care a obținut 19,15% din voturi.

UPDATE 10:15 – Elena Lasconi a transmis în urmă cu câteva minute un mesaj prin intermediul Facebook.

„Promit că voi da totul pentru a mă ridica la aşteptările voastre!”, a scris Elena Lasconi, care a intrat în turul doi ala alegerilor prezidențiale după ce l-a întrecut pe Marcel Ciolacu (PSD) cu 0,02%.

Mii de like-uri a strâns postarea în doar câteva minute.

UPDATE 10:05 – Cu 1.461 de voturi l-a depășit Elena Lasconi (19,17%) pe Marcel Ciolacu (19,15%), după ce s-au numărat 99,95% din voturi. Călin Georgescu are 22,94% din voturi.

De altfel, luni dimineața, USR a anunțat că Elena Lasconi a intrat în turul doi al alegerilor prezidențiale, cu un avans de câteva mii de voturi în fața candidatului PSD, Marcel Ciolacu, potrivit numărătorii paralele.

UPDATE 9:50– Diferența crește între Elena Lasconi 19,17% și Marcel Ciolacu -19,16% la 973 de voturi, în favoarea candidatului USR, după ce s-au numărat 99,94% din voturi. Călin Georgescu este pe primul loc cu 22,94% din voturi.

UPDATE 9:40 – Elena Lasconi – 19,17% l-a depășit pe Marcel Ciolacu – 19,16% cu 769 de voturi după ce s-au numărat 99,94% din voturi. Călin Georgescu are 22,94% din voturi.

UPDATE 9:30 – Elena Lasconi – 19,16% l-a întrecut pe Marcel Ciolacu – 19,16% cu 434 de voturi după ce s-au numărat 99,93% din voturi. Călin Georgescu are 22,94% din voturi.

UPDATE 9:12 – După numărarea a 99,91 % din voturi, Călin Georgescu are 22,94% din voturi, iar Elena Lasconi -19,16% l-a întrecut pe Marcel Ciolacu -19,16% cu 154 de voturi.

UPDATE 9:00 – După numărarea a 99,90% din voturi, Călin Georgescu are 22,93% din voturi, în timp ce diferența din Elena Lasconi -19,16% și Marcel Ciolacu -19,16% a scăzut sub 50 de voturi, în favoarea candidatului PSD.

UPDATE 8:00 – Călin Georgescu a obținut 22,91%, după numărarea a 99,84% din voturi. Diferența dintre Marcel Ciolacu -19,18% și Elena Lasconi 19,15% se micșorează. Doar câteva mii de voturi îi despart.

UPDATE 7:10 – După numărarea a 99,70 % din voturi din secții, Călin Georgescu are 22,86 %, Marcel Ciolacu – 19,22 %, iar Elena Lasconi are 19,14 %. Diferența dintre Elena Lasconi și Marcel Ciolacu este mai mică de 10.000 de voturi.

UPDATE 03:30 – După numărarea voturilor din circa 98% din secții, Călin Georgescu are 22,43%, Marcel Ciolacu 19,77%, iar Elena Lasconi (18,61%) a recuperat și este la sub 100 de mii de voturi de liderul PSD.

Update 23:59 – Călin Georgescu l-a depășit pe Marcel Ciolacu după numărarea a peste 80% din secțiile de vot din țară.

Update 22:31 – După numărarea voturilor din 8.950 secții de votare, primele două poziții sunt ocupate de Marcel Ciolacu și Călin Georgescu.

Update 21.00– Primele estimări ale rezultatelor din turul 1 al alegerilor prezidențiale au fost anunțate la ora 21:00, la închiderea urnelor, dar nu includ votanții din Diaspora. Potrivit sondajului CURS, prezentat de televiziunea Digi 24, Marcel Ciolacu a obținut 25 %, Elena Lasconi-18,1%, Călin Georgescu-16% și George Simion-14,6%.

Update 19:40 – Intervievată la Antena 3, Elena Lasconi spune că rezultatele finale le așteaptă în jurul orei 2:00 a nopții de 24 spre 25 noiembrie. Lasconi a mai spus că nu are un scenariu negru și că ea crede în șansele ei de a ajunge în turul al doilea.

Update 19:25 – Marcel Ciolacu a declarat la postul Antena 3 că, din datele pe care le are, finala din turul doi este cea pe care el și Sorin Grindeanu au anticipat-o în vară. Din spusele lui Ciolacu, PSD nu are emoții că nu își vor îndeplini obiectivul, acela de a intra în turul al doilea al prezidențialelor de pe prima poziție.

Biroul Electoral Central a decis acreditarea a patru case de sondare pentru efectuarea de exit-poll-uri, la nivel naţional, pe 24 noiembrie, la primul tur de scrutin, şi pe 8 decembrie, la cel de-al doilea tur al prezidenţialelor.

Cele patru case de sondare sunt: Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS, Grupul de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE, The Center for International Reserch and Analyses și ARA Public Opinion SRL.

Autoritatea Electorală Permanentă a informat că numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente pentru alegerea Preşedintelui României, din data de 24 noiembrie 2024, este 18.008.480 de cetăţeni, iar cel al românilor cu domiciliul în străinătate care figurează cu drept de vot la acest scrutin este de 989.230 de persoane.



