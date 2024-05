În martie 2024, în timpul alegerilor prezidențiale din Federația Rusă, bombardamentele au devenit zilnice, dar apoi au început să se rărească din nou (în timp ce atacurile asupra regiunii continuă).

Belgorod, care are peste 340.000 de locuitori, este singurul oraș din Rusia în care semnalele de avertizare cu rachete și bombardamentele au devenit o realitate de zi cu zi. Jurnaliștii au vorbit cu locuitorii din Belgorod despre felul în care războiul le-a schimbat viaţa şi cum scapă în timpul bombardamentelor.

Olga are 25 de ani și spune că are pregătită o valiză pe coridor, în care a pus conserve, pâine și alte alimente, apă și lenjerie, o trusă de prim ajutor și actele, pe care o ia atunci când coboară la subsol, imediat după ce aude alarma de bombardamente.

„Când bombardamentele mă găsesc acasă, iau imediat pisica și telefonul și fug pe coridor”, spune tânăra.

„Desigur, nu este cel mai bun set: ar trebui să existe și un cuțit, o lanternă și o haină de folie de încălzire. Dar probabil că nu sunt încă suficient de nebună pentru a cumpăra rații de armată. Am un minim”, mai adaugă ea.

La subsolul clădirii în care locuiește se află un adăpost care e folosit în caz de bombardament. „Nu închideți ușile în timpul bombardării, poate salva viața cuiva”, scrie pe o pancartă pusă la intrare.

Recomandări INTERVIU | Raluca Grosescu, specialist în drept penal internațional: „Este probabil ca CPI să emită un mandat de arestare împotriva lui Benjamin Netanyahu pentru crime împotriva umanității”

„Când merg la plimbare, observ mereu că au instalat un nou adăpost. În Belgorod este dificil să nu găsiți informații despre cum să vă comportați în timpul bombardării. De exemplu, pe canalele de Telegram ale autorităților și ale presei locale apar din când în când mementouri cu instrucțiuni clare: ce să faci acasă, ce să faci pe stradă, ce să faci dacă ești într-o mașină. După 30 decembrie, videoclipurile cu analiză detaliată au început să fie difuzate în Piața Catedralei (piața principală a orașului, n.red.), pe ecranele orașului și în autobuze. Chiar arată cum să acordați primul ajutor”, mai spune Olga.

Elena are 23 de ani și locuiește într-un complex rezidențial nou, unde, spune tânăra, se simte mai în siguranță decât în clădirile mai vechi din oraș. „Când începe bombardamentul, fug la baie. Dacă ce se declară o amenințare cu rachete, adun tot ce am nevoie pentru a sta mai mult în baie. Odată, chiar și cu prietenii am stat acolo: am băut bere, s-a anunțat o amenințare cu racheta, a explodat ceva și noi eram acolo”.

„Nu am fost niciodată prinsă de bombardamente pe stradă. Odată am fost surprinsă de o sirenă pe stradă, s-a dovedit a fi alarmă falsă, dar a fost înfricoșător. Am alergat să caut cel mai apropiat adăpost, am fugit în clădire, erau și oameni acolo, așteptau să se oprească sirena”, adaugă tânăra.

Recomandări Cum să vorbim despre Gaza? Irelevanța europeană și irelevanța românească

Elena spune că atunci când merge pe stradă, caută din ochi unde ar putea să se adăpostească, dacă se întâmplă ceva: „Am sentimentul că aștept în permanență pericolul. De exemplu, traversez drumul lângă Mayak (un centru comercial în centrul orașului Belgorod, n. red.) și realizez că aici zăceau cadavre [după bombardamentul din 30 decembrie]. Asta face locul și mai înfricoșător. Și tu poți deveni un cadavru în orice moment, ​​o pierdere colaterală”.

Publicația Bereg a publicat mai multe astfel de mărturii ale oamenilor, majoritatea lor tineri, din oraș. Alyona, care are 21 de ani, spune că a început să iasă din casă doar dacă e strict nevoie și atunci când o face întotdeauna are grijă să identifice cel mai apropiat adăpost. Fata mai spune că se teme permanent, dar cel mai mult atunci când nu se aud alarmele și îi e frică atunci că orașul va fi bombardat fără să fie avertizați locuitorii.

Un bărbat de 30 de ani a povestit cum înainte, chiar dacă se auzeau alarmele, oamenii erau relaxați, dar acum toți fug dacă sunt surprinși pe stradă.

Boris are 30 de ani și spune că în vara lui 2022, când a căzut o rachetă în centrul orașului, lumea a rămas calmă: „Pe atunci, nimeni nu credea că acest lucru s-ar putea întâmpla în mod regulat. Desigur, ei știau despre regulile de siguranță, dar regulile sunt reguli și nu existau bombardamente către Belgorod în acel moment”.

Urmărește-ne pe Google News