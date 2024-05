Presa locală a notat că trupurile au fost găsite într-un tunel al Hamas.

Aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise într-un atac fără precedent, când luptători înarmaţi ai Hamas au pătruns în Israel. Aceştia au luat alte 252 de persoane ca ostatici în Gaza.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că vestea este „sfâşietoare”. „Vom aduce înapoi toţi ostaticii noştri, atât pe cei vii, cât şi pe cei decedaţi”, a declarat el.

Într-un comunicat, IDF a precizat că trupurile au fost recuperate în timpul unei operaţiuni desfăşurate în cursul nopţii. Armata a precizat că a acţionat pe baza informaţiilor obţinute în urma „interogării teroriştilor” care au fost reţinuţi în Gaza.

IDF a precizat că victimele au fost ucise la o intersecţie din apropierea locului unde a avut loc masacrul de la festivalul Nova din sudul Israelului, înainte ca trupurile lor să fie duse în Gaza. Peste 360 de persoane au fost ucise la festival. Aproximativ 125 de ostatici au rămas de negăsit, ceilalţi fiind eliberaţi sau salvaţi.

“Israel sees the suffering of civilians as a tragedy while Hamas sees the suffering of civilians as a strategy.”



🔴 WATCH an operational update from IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari discussing efforts to increase aid for Gazans, including 310 pallets of aid transferred… pic.twitter.com/nVq10IRtMm