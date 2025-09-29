Acestea urmează să fie disponibile din 22 octombrie, iar lansarea va avea loc chiar la Ateneu.

Proiectul este dezvoltat în colaborare cu divizia Mulliner de la Crewe.

Ideea colecției a apărut după ce reprezentanții Bentley Motors au observat creșterea notabilă a vânzărilor și fidelitatea clienților români, conform sursei citate.

46 de Bentley-uri vândute anul acesta

În luna august au fost înmatriculate 3 autoturisme Bentley în România, iar în primele opt luni au fost înmatriculate 46 de unități, conform datelor Direcției Generale Permise de Conduceri și Înmatriculări (DRPCIV).

Constructorul britanic Bentley este deținut de grupul german Volkswagen.

