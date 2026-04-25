Această etichetă vine pe fondul legăturilor sale strânse cu gigantul rus Gazprom, prin intermediul căruia importă cantități masive de gaz, ridicând astfel semne de întrebare cu privire la viitoarea orientare strategică a conducerii Petrom într-un context geopolitic extrem de tensionat.

Libertatea, citată de presa din Austria: „Dezastrul de la OMV”

O criză de imagine fără precedent pentru OMV

OMV, gigantul petrolier și gazier din Austria, se confruntă cu o criză de imagine fără precedent, generată de nerespectarea reglementării privind plafonarea prețului combustibilului. Potrivit Kurier, compania a ajustat unilateral reducerea prețului motorinei, de la cinci cenți la doar 2,84 cenți pe litru, în ciuda dispozițiilor clare ale directorului general Alfred Stern.

Stern a anunțat în luna mai a anului trecut că nu va mai candida pentru un nou mandat la șefia OMV, atunci când mandatul său îi expiră, la 31 august 2026, o surpriză văzută ca negativă, conform Reuters.

Decizia a generat o reacție virulentă din partea politicienilor și a consumatorilor. Wolfgang Hattmannsdorfer, ministrul austriac al economiei, a cerut o inspecție specială a autorității de reglementare E-Control, în timp ce Andras Babler, vicecancelar și lider SPÖ, a declarat că OMV „trebuie să respecte legile”. Critici dure au venit și din partea ÖGB și AK, iar holdingul de stat ÖBAG, acționar semnificativ al OMV, nu a oferit nicio reacție pe acest subiect.

Șefa Petrom vrea să plece din fruntea companiei

Christina Verchere, directorul executiv al Petrom, intenționează să se retragă din fruntea companiei în luna septembrie a acestui an, iar favorit să o înlocuiască este, conform planului de succesiune aprobat anul trecut, Berislav Gaso, membru în Consiliul de Supraveghere al Petrom, arată surse din domeniu pentru Libertatea.

Cine este Berislav Gaso, membru în Consiliul de Supraveghere al Petrom

Născut în 1974, Gaso este din 2023 șef al diviziei de energie a OMV, funcție din care este responsabil de explorare și producție, gaze naturale și comercializare.

În perioada 2016-2023 a fost vicepreședinte responsabil de divizia de explorare și producție din grupul maghiar MOL, concurentul principal al OMV în centrul Europei.

Conexiunea croată

Concomitent, a deținut în trecut funcția de director și membru în consiliul de administrație la INA, compania petrolieră a Croației.

MOL deține o participație de 49,1% în INA, în timp ce statul croat are 44,84%, iar restul de 6% sunt deținuți de investitori de pe bursă.

În Croația, Gaso a fost văzut drept un apropiat al omului de afaceri Pavao Vujnovac, proprietarul Energia Naturalis (ENNA) și al Prvo Plinarsko Društvo (PPD), cel mai mare importator și distribuitor de gaze naturale din Croația și unul dintre cei mai mari din Balcani. De asemenea, Vujnovac a devenit recent acționarul majoritar al Fortenova.

Vujnovac, omul Rusiei din Balcani

Vujnovac este, la rândul său, apropiat de Rusia, importând gaze de la Gazprom. Acesta are companii în Croația, Slovenia, Serbia, Ungaria, inclusiv România.

Un raport publicat în Croația de Faktograf detalia legăturile dintre MOL, INA și PPD, dar și între aceste companii și politicieni croați și Kremlin.

Studii multiple

Gaso a mai lucrat ca partener la compania de consultanță McKinsey în Malaysia între anii 2005 și 2010.

El și-a finalizat studiile universitare la Universitatea Harvard, a obținut diplomă de masterat la Universitatea Tehnică din München în anul 2000 și titlul de doctor la Universitatea din St. Gallen în 2004.

Conform Upstream Online, Gaso este născut în München, dar se vede drept „hardware croat cu software german”.

Contactată de Libertatea, Petrom a transmis următorul punct de vedere: „Nu comentăm informații din surse neoficiale. Christina Verchere deține un mandat valabil până în aprilie 2027”.

Urmărește cel mai nou VIDEO
Momentul în care drona rusească Geran-2 căzută în Galați este detonată. A fost emis și Ro-Alert
Parteneri
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
GSP.RO
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Parteneri
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
Libertateapentrufemei.ro
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
WOW! Imagini fierbinți cu iubita lui Scărlătescu, în Grecia! 27 de ani, profesoară, arhirectă, blondă, voluptuoasă, Elena l-a vrăjit total pe juratul Masterchef. Cum s-au pozat în vacanță
Avantaje.ro
WOW! Imagini fierbinți cu iubita lui Scărlătescu, în Grecia! 27 de ani, profesoară, arhirectă, blondă, voluptuoasă, Elena l-a vrăjit total pe juratul Masterchef. Cum s-au pozat în vacanță
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Tvmania.ro
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini

Alte știri

O dronă rusească, care are încărcătură explozivă, s-a prăbușit în Galați. Mesajul președintelui Nicușor Dan
BREAKING NEWS LiveText
Știri România 16:00
O dronă rusească, care are încărcătură explozivă, s-a prăbușit în Galați. Mesajul președintelui Nicușor Dan
Încă o dronă a căzut în România, la Văcăreni, în Tulcea, lângă o fermă
Știri România 15:37
Încă o dronă a căzut în România, la Văcăreni, în Tulcea, lângă o fermă
Parteneri
Cât de reală este amenințarea dronelor rusești? Generalul Bălăceanu temperează îngrijorările: "N-avem cum să luptăm cu resturile”
Adevarul.ro
Cât de reală este amenințarea dronelor rusești? Generalul Bălăceanu temperează îngrijorările: "N-avem cum să luptăm cu resturile”
Numele sub care a apărut Gică Hagi pentru prima oară în ziar. Părinții și apropiații îl strigau așa
Fanatik.ro
Numele sub care a apărut Gică Hagi pentru prima oară în ziar. Părinții și apropiații îl strigau așa
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Superliga.ro (P)
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Parteneri
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți

Monden

Cum a apărut Irina Columbeanu în timpul unei ședințe foto realizate în New York. Tânăra de 19 ani seamănă tot mai mult cu mama ei
Stiri Mondene 15:49
Cum a apărut Irina Columbeanu în timpul unei ședințe foto realizate în New York. Tânăra de 19 ani seamănă tot mai mult cu mama ei
Valentin Sanfira s-a săturat să fie criticat după divorțul de Codruța Filip. „Vor răspunde în instanță. Treceți mai departe”
Stiri Mondene 14:33
Valentin Sanfira s-a săturat să fie criticat după divorțul de Codruța Filip. „Vor răspunde în instanță. Treceți mai departe”
Parteneri
Cum arată sora Andreei Marin. Imagini rare: este blondă, cu ochi albaștri și nu seamănă deloc cu „Zâna”
TVMania.ro
Cum arată sora Andreei Marin. Imagini rare: este blondă, cu ochi albaștri și nu seamănă deloc cu „Zâna”
Un mare lanţ de magazine, prezent şi la noi, dă afară 1.400 de oameni. În ianuarie a mai concediat alţi 800
ObservatorNews.ro
Un mare lanţ de magazine, prezent şi la noi, dă afară 1.400 de oameni. În ianuarie a mai concediat alţi 800
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
Libertateapentrufemei.ro
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
Parteneri
Noul model Dacia se transformă total » Lansează încă un SUV care se va bate cu Renault și Peugeot: primele imagini
GSP.ro
Noul model Dacia se transformă total » Lansează încă un SUV care se va bate cu Renault și Peugeot: primele imagini
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
GSP.ro
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
Parteneri
Diana Buzoianu acuză PSD: „de mare forfotă” pentru permanentizarea unor posturi la Mediu
Mediafax.ro
Diana Buzoianu acuză PSD: „de mare forfotă” pentru permanentizarea unor posturi la Mediu
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Wowbiz.ro
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Promo
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Advertorial
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Dronă rusească cu explozibil, prăbușită în România. Evacuare de urgență
Mediafax.ro
Dronă rusească cu explozibil, prăbușită în România. Evacuare de urgență
Daniela, o româncă din Dolj, a dispărut în Italia. Sora ei nu reușește să dea de ea de aproape un an
KanalD.ro
Daniela, o româncă din Dolj, a dispărut în Italia. Sora ei nu reușește să dea de ea de aproape un an

Politic

Nicușor Dan, după ce drona căzută în Galați a fost detonată: „Sprijinul acordat Ucrainei după războiul declanșat de Rusia, o decizie corectă”
Politică 15:10
Nicușor Dan, după ce drona căzută în Galați a fost detonată: „Sprijinul acordat Ucrainei după războiul declanșat de Rusia, o decizie corectă”
Ilie Bolojan anunță măsurile după ce drona rusească Geran-2 cu explozibil a căzut în Galați
Politică 13:18
Ilie Bolojan anunță măsurile după ce drona rusească Geran-2 cu explozibil a căzut în Galați
Parteneri
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Condiția lui Gigi Becali pentru noul antrenor de la FCSB: ”Bat palma cu el și mă țin de cuvânt”
Fanatik.ro
Condiția lui Gigi Becali pentru noul antrenor de la FCSB: ”Bat palma cu el și mă țin de cuvânt”
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal