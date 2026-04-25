Libertatea, citată de presa din Austria: „Dezastrul de la OMV”

Această etichetă vine pe fondul legăturilor sale strânse cu gigantul rus Gazprom, prin intermediul căruia importă cantități masive de gaz, ridicând astfel semne de întrebare cu privire la viitoarea orientare strategică a conducerii Petrom într-un context geopolitic extrem de tensionat.

O criză de imagine fără precedent pentru OMV

OMV, gigantul petrolier și gazier din Austria, se confruntă cu o criză de imagine fără precedent, generată de nerespectarea reglementării privind plafonarea prețului combustibilului. Potrivit Kurier, compania a ajustat unilateral reducerea prețului motorinei, de la cinci cenți la doar 2,84 cenți pe litru, în ciuda dispozițiilor clare ale directorului general Alfred Stern.

Stern a anunțat în luna mai a anului trecut că nu va mai candida pentru un nou mandat la șefia OMV, atunci când mandatul său îi expiră, la 31 august 2026, o surpriză văzută ca negativă, conform Reuters.

Decizia a generat o reacție virulentă din partea politicienilor și a consumatorilor. Wolfgang Hattmannsdorfer, ministrul austriac al economiei, a cerut o inspecție specială a autorității de reglementare E-Control, în timp ce Andras Babler, vicecancelar și lider SPÖ, a declarat că OMV „trebuie să respecte legile”. Critici dure au venit și din partea ÖGB și AK, iar holdingul de stat ÖBAG, acționar semnificativ al OMV, nu a oferit nicio reacție pe acest subiect.

Șefa Petrom vrea să plece din fruntea companiei

Christina Verchere, directorul executiv al Petrom, intenționează să se retragă din fruntea companiei în luna septembrie a acestui an, iar favorit să o înlocuiască este, conform planului de succesiune aprobat anul trecut, Berislav Gaso, membru în Consiliul de Supraveghere al Petrom, arată surse din domeniu pentru Libertatea.

Cine este Berislav Gaso, membru în Consiliul de Supraveghere al Petrom

Născut în 1974, Gaso este din 2023 șef al diviziei de energie a OMV, funcție din care este responsabil de explorare și producție, gaze naturale și comercializare.

În perioada 2016-2023 a fost vicepreședinte responsabil de divizia de explorare și producție din grupul maghiar MOL, concurentul principal al OMV în centrul Europei.

Conexiunea croată

Concomitent, a deținut în trecut funcția de director și membru în consiliul de administrație la INA, compania petrolieră a Croației.

MOL deține o participație de 49,1% în INA, în timp ce statul croat are 44,84%, iar restul de 6% sunt deținuți de investitori de pe bursă.

În Croația, Gaso a fost văzut drept un apropiat al omului de afaceri Pavao Vujnovac, proprietarul Energia Naturalis (ENNA) și al Prvo Plinarsko Društvo (PPD), cel mai mare importator și distribuitor de gaze naturale din Croația și unul dintre cei mai mari din Balcani. De asemenea, Vujnovac a devenit recent acționarul majoritar al Fortenova.

Vujnovac, omul Rusiei din Balcani

Vujnovac este, la rândul său, apropiat de Rusia, importând gaze de la Gazprom. Acesta are companii în Croația, Slovenia, Serbia, Ungaria, inclusiv România.

Un raport publicat în Croația de Faktograf detalia legăturile dintre MOL, INA și PPD, dar și între aceste companii și politicieni croați și Kremlin.

Studii multiple

Gaso a mai lucrat ca partener la compania de consultanță McKinsey în Malaysia între anii 2005 și 2010.

El și-a finalizat studiile universitare la Universitatea Harvard, a obținut diplomă de masterat la Universitatea Tehnică din München în anul 2000 și titlul de doctor la Universitatea din St. Gallen în 2004.

Conform Upstream Online, Gaso este născut în München, dar se vede drept „hardware croat cu software german”.

Contactată de Libertatea, Petrom a transmis următorul punct de vedere: „Nu comentăm informații din surse neoficiale. Christina Verchere deține un mandat valabil până în aprilie 2027”.

