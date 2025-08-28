Cum se antrenează echipa de acrobații aeriene Șoimii României înainte de BIAS 2025

Evenimentul este unul dintre cele mai mari de acest gen din Europa Centrală și de Est și strânge în fiecare an zeci de mii de oameni implicați în fenomen, curioși, familii și copii de toate vârstele.

Intrarea este liberă, iar în acest an el are loc pe 30 și 31 august pe aeroportul Aurel Vlaicu din Băneasa.

În acest an, Libertatea a avut ocazia să fie prezentă la unul dintre ultimele antrenamente ale Șoimilor României de dinainte de BIAS, acolo unde vor reprezenta țara noastră pe cerul din nordul Capitalei.

Cine sunt „Hawks of Romania”

Formația „Șoimii României”, care a mai purtat și denumirea oficială de „Hawks of Romania” este, poate, cea mai spectaculoasă prezență din aviația românească, un nume bine cunoscut atât în țară, cât și la nivel internațional.

Înființată la începutul anilor 2000, sub coordonarea Aeroclubului României, echipa și-a propus să ducă mai departe tradiția aviației naționale prin demonstrații de acrobație la cel mai înalt nivel, la propriu.

Aparițiile lor, mereu spectaculoase, atrag anual mii de spectatori la mitingurile aeriene.

Trei avioane Extra colantate în tricolorul României, pe iarbă, în fața hangarului de la Aerodromul Clinceni.
Trei aeronave Extra 300 ale Hawks of Romania aliniate în fața hangarului Aeroclubului României. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea
Istoria echipei este strâns legată de moștenirea piloților de elită care au făcut celebră aviația românească în secolul trecut.

De-a lungul anilor, „Șoimii” au participat la diverse show-uri internaționale în Italia, Franța, Grecia sau Ungaria, devenind ambasadori ai României în domeniul acrobației aeriene.

Prezența lor constantă pe cerul Europei a adus vizibilitate industriei aeronautice românești și a consolidat imaginea țării ca un loc unde aviația are tradiție dar și viitor.

Recunoașterea nu a întârziat să apară. „Șoimii României” au câștigat premii și distincții la diverse evenimente de profil, fiind apreciați de specialiști pentru coregrafia zborului și pentru riscul asumat.

Echipa este formată din piloți experimentați ai Aeroclubului României, cu mii de ore de zbor și rezultate remarcabile în competițiile naționale și internaționale de acrobație.

Printre cei mai cunoscuți membri se numără, George Rotaru, directorul Aeroclubului României, sau Laszlo Ferencz, unul dintre cei mai vechi oameni în branșă.

„Șoimii României” zboară pe avioane Extra 300L, modele dedicate acrobației.

Cum arată un antrenament al „Șoimilor”

Antrenamentul de dinainte de BIAS al Hawks of Romania a avut loc cu o formație de patru avioane Extra 300L și Extra 330SC, care s-au ridicat pe cerul din Clinceni, acolo unde este baza Aeroclubului României.

Piloții au executat manevre sincronizate spectaculoase, cu distanțe mici și foarte mici între aeronave, iar totul trebuie sa iasă ca la carte pentru a nu exista incidente.

Când motoarele pornesc, liniștea aerodromului este înlocuită de zgomotul grav al motoarelor aeronavelor de acrobație. Piloții decolează în formație strânsă și, odată ajunși la altitudine, încep repetițiile.

Se exersează treceri joase, viraje la limită, tonouri și looping-uri. Pentru privitorul de la sol, spectacolul pare natural și elegant, dar în aer, fiecare manevră cere maximum de concentrare.

Ochii piloților rămân fixați pe colegul din față, mâna stă ferm pe manșă, iar coordonarea se bazează pe încredere totală.

La cea mai mică greșeală de sincronizare rezultatul poate fi unul catastrofal, astfel ca în spatele show-urilor pe care le poți vedea la BIAS sau cu alte ocazii există sute sau chiar mii de ore de antrenament împreună, pentru a se forma relațiile de zbor.

Este cea mai grea disciplină din aviație, una care te solicită extrem de mult atât fizic, cât și psihic.

Cum „se simte” o acrobație aeriană

Cu chiu, cu vai, mânat de o dorință mult mai veche, am vrut să experimentez pe propria piele, chiar și dacă la un nivel infim față de ce experimentează piloții Aeroclubului în timpul antrenamentelor, ce înseamnă să fii implicat într-o astfel de experiență.

Grație Andreei Bănesaru, singura femeie acrobat aerian din România, și a Aeroclubului României m-am urcat pe locul copilotului într-o aeronavă Zlin 242L. Astfel am avut ocazia să simt pe propria piele ce înseamnă un tonou și ce efecte are acesta asupra corpului uman.

Femeie pilot, în cockpit-ul deschis al unui Extra 300L aflat la sol, în fața hangarului.
Andreea Bănesaru, singura femeie pilot în cadrul echipei de acrobație Hawks of Romania. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

În timpul zborului, am resimțit forțe gravitaționale la nivel 3G în timpul manevrelor spectaculoase, și pe alocuri am avut senzația că plutesc.

Deși am fost „luat” extrem de ușor și aclimatizat cu senzațiile inedite din timpul zborului cu o astfel de aeronavă de acrobație, a trebuit să spun „pas” unui looping, din cauza senzațiilor puternice resimțite în timpul tonoului.

Doar când stau să mă gândesc că piloții trebuie să reziste cu brio la forțe gravitaționale chiar mai mari în timpul programului de show aerian, pe lângă atenția necesară coordonării și sincronizării cu colegi încep să realizez că e nevoie de o pregătire de cel mai înalt nivel ca să poți să reziști fizic unei astfel de activități.

Zborul meu s-a încheiat mult mai lin decât mă așteptam, din considerente evidente de limitare fizică a subsemnatului, și am avut chiar și ocazia să pilotez aeronava, bineînțeles, sub atenta îndrumare a Andreei, care este totodată și instructor de zbor în cadrul Aeroclubului României.

Bărbat care zboară un avion de acrobație, în cockpit, cu căștile pe urechi, telefonul în mână, îmbrăcat într-un tricou alb cu cerul și linia orizontului pe fundal.
Autorul acestui articol, în timpul zborului cu aeronava de acrobație Zlin 242-L. Foto: Libertatea

Când îi vedem pe cei de la Hawks of Romania la BIAS 2025

Toți doritorii pot vedea rezultatul a ani de antrenamente și pregătire ai „Șoimilor” pe cerul din Băneasa, sâmbătă 30 august, și duminică 31 august la Bucharest International Air Show 2025.

Intrarea este liberă pentru public, iar spectacolul este unul garantat.

Cum se antrenează echipa de acrobații aeriene Șoimii României înainte de BIAS 2025

