Amazon, Meta, Microsoft și Alphabet prevăd cheltuieli masive de capital, în ciuda îngrijorărilor investitorilor cu privire la randamentele și DeepSeek. Investițiile masive ale Big Tech pentru inteligența artificială vor continua necontrolate în 2025, după ce Amazon și-a depășit rivalii cu o investiție planificată de peste 100 de miliarde de dolari în infrastructură în acest an.

Anul trecut, cheltuielile celor patru mari companii de tehnologie din SUA au crescut deja cu 63%, ajungând la niveluri istorice. În prezent, directorii promit să își accelereze investițiile în inteligența artificială (IA), respingând îngrijorările legate de sumele uriașe pariate pe această tehnologie incipientă. Microsoft, Alphabet, Amazon și Meta au raportat cheltuieli de capital combinate de 246 de miliarde de dolari în 2024, în creștere de la 151 de miliarde de dolari în 2023.

Acestea prevăd că investițiile ar putea depăși 320 de miliarde de dolari în acest an, pe măsură ce concurează pentru a construi centre de date și pentru a le umple cu grupuri de cipuri specializate pentru a rămâne în fruntea cercetării privind modelele de limbaj de mari dimensiuni ale IA.

Amploarea ambițiilor lor în materie de cheltuieli – anunțată odată cu rezultatele din al patrulea trimestru – a surprins piața și a exacerbat o vânzare cauzată de lansarea unui model inovator și ieftin de inteligență artificială de la start-up-ul chinez DeepSeek la sfârșitul lunii ianuarie.

Microsoft și Alphabet, compania-mamă a Google, au pierdut fiecare 200 de miliarde de dolari din valoarea lor de piață, după ce au raportat o creștere mai slabă decât se aștepta în diviziile lor de cloud computing, alături de creșteri abrupte ale cheltuielilor de capital.

Scăderea de 8% înregistrată miercuri de Google a fost a cincea cea mai slabă zi de tranzacționare din ultimul deceniu. „Entuziasmul dezlănțuit al întregului Șapte magnific a fost înlocuit de focare de scepticism și a creat unele situații de arată-mi”, a declarat Jim Tierney, șef al unei divizii pentru SUA a fondului de investiții AllianceBernstein. „Îngrijorările pe care le-am avut încă din vară sunt amplificate astăzi”.

Pe fondul avântului cu privire la potențialul de transformare al IA, acționarii se tem că dublarea cheltuielilor fără o creștere proporțională a veniturilor ar putea consuma capitalul care altfel ar fi returnat sub formă de răscumpărări și dividende, înfometând, în același timp, liniile de afaceri care nu sunt legate de IA.

Google a fost opac în ceea ce privește utilizarea și veniturile generate de chatbotul său Gemini, în timp ce companiile s-au ferit să adopte „agenții” Copilot ai Microsoft, defectuoși și costisitori, pentru a îmbunătăți productivitatea forței de muncă. „Dacă sau când vom vedea accelerarea creșterii cloud-ului la Google sau Azure [al Microsoft], sau când vom vedea o îmbunătățire a absorbției Copilot, investitorii vor fi mai confortabili cu cheltuielile la Alphabet sau Microsoft”, a declarat Tierney.

„Modelele AI mai ieftine și mai comoditizate vor amplifica probabil îngrijorările investitorilor între timp”. Modelul R1 al DeepSeek a fost emblematic pentru astfel de temeri. Afirmația laboratorului chinez de inteligență artificială că a construit un model de raționament cu capacități similare produselor Google și OpenAI la o fracțiune din preț – și fără acces la cele mai avansate unități de procesare grafică ale Nvidia – a făcut ca acțiunile producătorului de cipuri să scadă cu 17%, ștergând 600 de miliarde de dolari într-o singură zi, după care și-a revenit doar parțial.

Marii șefi din domeniul tehnologiei și-au păstrat cumpătul. Marți, Sundar Pichai de la Google a declarat, în apărarea planului său de a cheltui 75 de miliarde de dolari în 2025 – în creștere cu 42% față de 53 de miliarde de dolari anul trecut -, că oportunitatea IA este „cât se poate de mare și de aceea ne vedeți investind pentru a face față acestui moment”.

DeepSeek va contribui la cerere, arătând cum noile tehnici ar putea să o facă mai ieftină și să stimuleze noi linii de cercetare, a spus el. Satya Nadella de la Microsoft a declarat în urmă cu două săptămâni la Davos: „Voi cheltui 80 de miliarde de dolari pentru dezvoltarea Azure, clienții pot conta pe Microsoft”. Acesta și-a reiterat convingerea că este o nebunie să încetinească și să nu capitalizeze pe baza susținerii timpurii a start-up-ului OpenAI.

Joi, Andy Jassy, CEO-ul Amazon, a depășit Google și Microsoft, prognozând cheltuieli de capital de peste 100 de miliarde de dolari în acest an, în creștere de la 77 de miliarde de dolari în 2024 și mai mult decât dublu față de 48 de miliarde de dolari în anul precedent. Marea majoritate va fi destinată centrelor de date și serverelor pentru Amazon Web Services, iar Jassy a declarat că a răspuns pur și simplu la „semnale semnificative ale cererii”. Acțiunile au scăzut cu până la 7 procente în tranzacțiile de după ore.

„Creșterea se va lăsa un pic așteptată, dar apetitul de a investi nu a fost redus”, a declarat Jeff Pearson, vicepreședinte al strategiei cloud la consultanță Presidio. „Ei merg înainte chiar dacă randamentul investițiilor pare îndepărtat”. Meta e optimistă privind câștigurile sale, acțiunile sale crescând chiar dacă șeful Mark Zuckerberg a promis să cheltuiască „sute de miliarde” în AI, pe lângă cele 40 de miliarde de dolari investite în 2024.

„Investitorii au îmbrățișat Meta, chiar dacă capex-ul lor este în creștere, deoarece există o îmbunătățire în timp real a rentabilității investițiilor în cheltuielile clienților, care este măsurabilă”, a spus Tierny, referindu-se la utilizarea IA de către Meta pentru a îmbunătăți targetarea anunțurilor pe Facebook și pe Instagram.

Succesul Meta de a prezenta randamente tangibile ale investițiilor în inteligență artificială a contrastat cu Google, care se confruntă cu noi concurenți și cu sarcina dificilă de a integra inteligența artificială în căutare fără a-și canibaliza activitatea principală de publicitate.

Gigantul de căutare a introdus răspunsuri scurte, sau „sinteze AI”, în partea de sus a rezultatelor căutării, dar acestea înlocuiesc listele sale de linkuri, dintre care primele sunt adesea sponsorizate în mod lucrativ. Cu toate acestea, „dacă ar trebui să existe fisuri în imperiul de căutare al Google, cu siguranță acestea nu se văd încă”, a declarat analistul Mark Shmulik de la Bernstein, subliniind o creștere de 13% a veniturilor din publicitate până la 54 de miliarde de dolari numai în ultimele trei luni ale anului 2024.

„Google nu a ratat așteptările de căutare nici măcar o dată de la lansarea ChatGPT în urmă cu nouă trimestre”. Investițiile celor „Șapte Magnifici” – care includ, de asemenea, Apple, Nvidia și Tesla – eclipsează restul indicelui de referință american S&P 500.

Cheltuielile lor de capital au crescut cu 40% în 2024, comparativ cu 3,5% în rândul celorlalte 493 de companii, potrivit Société Générale. Profiturile grupului de elită au crescut cu o treime în aceeași perioadă, față de 5% în cazul celorlalte. Explozia de cheltuieli nu se limitează la societățile cotate la bursă și nici Deep Seek, nici temerile legate de o bulă de inteligență artificială nu au încetinit fluxul de capital către întreprinderile nou-înființate din Silicon Valley.

Sam Altman, de la OpenAI, a format un parteneriat cu SoftBank și Oracle pentru a investi 100 de miliarde de dolari în infrastructura americană legată de inteligența artificială, sumă care ar putea ajunge la o jumătate de trilion în timp. Investitorul japonez este în discuții pentru a investi 25 de miliarde de dolari în start-up la o evaluare de 260 de miliarde de dolari. „Ar putea exista o iarnă a inteligenței artificiale la un moment dat? Sigur”, a declarat Rishi Jaluria, analist la RBC Capital Markets. „Dar dacă ești în poziția de a fi un lider, nu poți lua piciorul de pe accelerație”.

© The Financial Times Limited 2025. Toate drepturile rezervate. Conținutul nu poate fi redistribuit, copiat sau modificat în vreun fel. Redacția Libertatea este singura responsabilă pentru furnizarea acestei traduceri, iar Financial Times Limited nu acceptă nicio răspundere pentru acuratețea sau calitatea traducerii.

