Instituția, care gestionează proiecte de investiții publice de la faza de documentație până la recepția lucrărilor, a înregistrat în ultimii patru ani cele mai mari cheltuieli pentru „servicii de ambientare și odorizare”, achiziționate prin încredințare directă.

Uleiuri esențiale și servicii de mentenanță

Primele contracte de acest tip au fost semnate în 2022, când CNI a închiriat 30 de aparate de parfumare, inclusiv două modele ART SCENT 43”, echipate cu ecrane și difuzoare de parfum, și alte dispozitive ART SCENT 300, destinate birourilor, holurilor și sălilor de ședință.

Pachetul a inclus și uleiurile esențiale și serviciile de mentenanță, costul anual ridicându-se la 63.900 de lei (aprox. 12.900 euro).

„Începând cu anul 2022, serviciile au fost implementate experimental pe o suprafață redusă, urmând ca aria de implementare să fie extinsă treptat până la acoperirea integrală a spațiilor instituției”, a precizat CNI pentru spotmedia.ro.

În 2023, numărul aparatelor a crescut la 40, iar cheltuielile anuale au urcat la 83.600 lei (16.955 euro).

În 2024, costurile au crescut cu încă 9,1%, ajungând la 91.200 lei (18.351 euro), nivel care s-a menținut și în 2025 – echivalentul a 18.338 euro, potrivit cursului valutar actual.

În total, potrivit spotmedia.ro, CNI a plătit 329.900 lei (aprox. 66.600 euro) în patru ani pentru serviciile de parfumare ale sediului său.

Ce spun reprezentanții CNI

Reprezentanții instituției susțin că închirierea dispozitivelor a fost o soluție mai avantajoasă financiar decât achiziția lor și că toate aparatele sunt instalate în sediul de pe Strada Povernei 1-3, Sector 1, București, unde trebuie odorizate 50 de spații și 16 grupuri sanitare.

CNI explică decizia prin faptul că, după recompartimentarea spațiului de tip open space, unele birouri au devenit accesibile doar prin holuri comune cu grupurile sanitare, ceea ce ar fi generat disconfort olfactiv. Serviciile de ambientare au fost, astfel, introduse „pentru îmbunătățirea calității mediului interior”.

Instituția intenționează să continue colaborarea cu furnizorii de parfumare, servicii similare fiind utilizate și de cluburi exclusiviste din Capitală, precum și de Primăria Sectorului 5.

