BMW și „fabrica virtuală” gigantică din România. „În aproape fiecare automobil și motocicletă sunt componente «Made in Romania»”

Însă România este o țară la fel de importantă în planurile constructorului auto bavarez, care consideră că are o „fabrică virtuală” în România.

În primele zile ale lunii iulie 2024, producătorul auto german a anunțat deschiderea unui centru la Cluj, unde va produce software pentru autoturisme.

„Made in Romania”

„Toate fabricile importante BMW Group de pe trei continente folosesc produse Made in Romania, astfel că în aproape fiecare automobil şi motocicletă Mini şi BMW sunt componente produse în România, de la anvelope la software”, a declarat, pentru Libertatea, Emil Petru – directorul executiv al BMW TechWorks.

Centrul de la Cluj este o companie mixtă, deținută în procente egale de BMW și de grupul nipon NTT Data.

Comenzi de 2,3 miliarde de euro pentru BMW în România

BMW are în România peste 100 de furnizori direcţi, iar aceștia au asigurat un volum total de comenzi de 2,3 miliarde de euro în 2023, conform oficialului de la BMW TechWorks.

„Chiar şi în contextul în care nu există o fabrică locală, volumele pe care le realizăm în România prin furnizorii noştri ne îndreptățesc să vorbim de o fabrică virtuală a companiei, cu impact important pentru economia României şi forța de lucru angajată”, susține și Marian Haus – directorul operațional al BMW TechWorks.

La doi pași de graniță

Decizia privind investiția de două miliarde de euro la Debrecen a fost anunțată în anul 2022, fabrica urmând să fie operațională la finalul anului 2024.

BMW intenţionează să producă 150.000 de vehicule pe an la uzina de la Debrecen, un oraş situat la aproape 40 de kilometri de graniţa cu România.

Va realiza un model de serie dezvoltat pe baza BMW Vision Neue Klasse X.

Este vorba de automobile electrice care folosesc noi tehnologii de propulsie, noi soluţii IT cu patru unităţi de calcul numite „super-brains”, o nouă filosofie de interior şi un nou limbaj de design, spune Alexandru Șeremet, managerul de comunicare al BMW România.

Fabrica din Debrecen nu va fi mutată în România

Katarina Barley, vicepreședinte social-democrat al Parlamentului European, declara în vara anului trecut că BMW ar trebui să își mute fabrica din Debrecen în România, din cauza politicilor duse de guvernul lui Viktor Orban.

Oficialii grupului german spun însă că acest lucru nu se va întâmpla.

„Eventuale declaraţii despre «mutarea» fabricii de la Debrecen nu sunt acoperite de realitate. Lucrările de construcţie la Debrecen sunt avansate, este programat ca fabrica să fie operaţională la finalul acestui an pe baza unui efort financiar important şi în urma unui program de pregătiri şi investiţii de mai mulţi ani”, arată Șeremet.

Avem furnizori și cercetare

Întrebați ce are Ungaria și ce îi lipsește României pentru ca BMW să deschidă în țara noastră o fabrică de autoturisme, oficialii grupului german subliniază că România are o rețea puternică de furnizori și centre de cercetare.

„Mai mult, o fabrică precum cea de la Debrecen are un impact pentru economia locală de la noi, cu dezvoltarea de furnizori şi în zona Oradea”, susține Șeremet.

Și Mercedes ne-a ocolit

Anterior, în 2008, Mercedes a ales Ungaria pentru realizarea unei fabrici de mașini, din cauză că România nu are autostrăzi. Unitatea de producție a fost construită la Kecskemét, lângă Budapesta, și a fost deschisă în 2012.

Mercedes a deschis ulterior, în România, o fabrică de cutii de viteze. În 2022, Star Assembly – subsidiara din România a Mercedes – a primit un ajutor de stat pentru o nouă hală de producție.

Investiția este de 674 de milioane de lei, din care ajutorul de stat de 185,32 de milioane de lei.

De asemenea, Faurecia – producător de componente auto deținut până în 2021 de Peugeot – are mai multe fabrici în România: una de scaune auto la Tălmaciu, una de sisteme de control al emisiilor la Craiova, una de sisteme de interior la Mioveni, alta de scaune la Budești, lângă Râmnicu Vâlcea și alta de sisteme de interior la Căteasca, în județul Argeș, conform Ziarului Financiar.

O altă firmă din România la care compania are acțiuni, Euro Auto Plastic Systems, face la Mioveni piese de plastic, panouri de uși și sisteme de amortizare a zgomotului pentru Dacia.

În 2021, când grupul PSA – ce deținea Peugeot, Citroen și Opel – a fuzionat cu grupul FCA – ce controla Fiat, Jeep și Chrysler, a fost format grupul auto Stellantis.

Acesta nu are fabrici de mașini în România, dar are o fabrică la Trnava (Slovacia), alta la Bursa (Turcia), una la Tychy (Polonia) și alta la Kragujevac (Serbia).

Ulterior, Faurecia a fost separată din noul grup Stellantis, apoi a fuzionat cu compania germană Hella, iar acum noul grup se cheamă Forvia.

Nici Porsche, parte a grupului german Volkswagen, nu are fabrică de mașini în țara noastră, dar are două centre de inginerie în țara noastră, la Cluj și Timișoara, unde produce software.

În acest moment, singurii constructori auto care produc autoturisme în România sunt Dacia (Mioveni) și Ford (Craiova).

IT-ul, avantajul României

Întrebați care ar fi avantajele României, oficialii BMW arată și ei spre segmentul IT.

„România este recunoscută pentru comunitatea de IT foarte valoroasă. Am descoperit la Cluj o densitate mare de talente IT, un centru universitar valoros, deschis către colaborare, un ecosistem care susţine inovaţia, start-upurile şi proiectele de antreprenoriat. Clujul este un oraş tot mai conectat cu Europa, atât prin autostrăzi, cât şi prin aeroportul său, în plus asigură o calitate a vieţii foarte bună pentru locuitori, făcându-l competitiv pentru atragerea de talente şi expaţi”, punctează directorul de comunicare al BMW România.

„Mereu este nevoie de oameni bine pregătiți, asta înseamnă că învățământul valoros este baza unor investiții noi”, conform acestuia.

Centru BMW la Cluj

Grupul auto german BMW a anunțat săptămâna trecută deschiderea unui centru de IT în România la Cluj, care este estimat să depășească o mie de angajați în următorii trei ani.

Centrul va produce aplicații și sisteme software pentru gigantul bavarez, de la producție la gestionarea lanțurilor logistice și până la gestionarea vânzărilor.

Numit BMW TechWorks, centrul software este o investiție mixtă, deținut în proporții egale, între BMW și grupul japonez NTT Data.

BMW TechWorks

Va ajunge la 1.000 de angajați

Momentan, centrul de la Cluj are 120 de angajați, dar oficialii companiei se așteaptă să ajungă la 250 până la finalul anului și la peste 1.000 în următorii trei ani, a declarat, pentru Libertatea, Emil Petru, directorul executiv al BMW TechWorks.

„Şi mai important, BMW TechWorks va produce software pentru un singur «client» – BMW AG, cel mai mare producător de automobile premium din lume. Acest lucru ne dă şansa unei strategii şi a unei predictibilități solide comparativ cu alte companii IT aflate la început. Urmărim să depăşim pragul de 1.000 de angajaţi în următorii trei ani”, a mai spus Emil Petru.

„În acest moment căutăm dezvoltatori, ingineri DevOps, colegi care au expertiză în tehnologia Java, în tehnologii UI, ingineri de date, inteligenţă artificială”, continuă acesta.

Ce se va produce în centrul de la Cluj

Centrul va produce software pentru BMW, iar acesta va fi folosit de grup în mai multe direcții:

– aprovizionare conectată – gestionarea lanțurilor de aprovizionare și a sistemelor de control

– fabrica digitală – producție modernă, parte a BMW iFactory, programul de producție inteligentă a BMW

– noul retail – dezvoltarea componentelor de vânzări online pentru mărcile BMW și Mini în Europa.

„Acum centrul din România lucrează la 18 produse, iar până la finele anului vom avea în jur de 30”, arată Marian Haus, directorul operațional al BMW TechWorks România.

Soluțiile dezvoltate la Cluj vor fi utilizate ca soluții digitale și în noua fabrică BMW de la Debrecen.

