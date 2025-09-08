La München se joacă piața din Europa

BMW, Mercedes-Benz și Volkswagen lansează o nouă ofensivă în Europa la salonul auto de la München din această săptămână. Ei prezintă noi vehicule electrice, sperând să sublinieze ingineria germană ca reper global și să recâștige atenția în fața concurenților chinezi, scrie Bloomberg.

Miza este mare. Producătorii auto germani se confruntă cu tarife americane, vânzări reduse în Europa și erodarea cotei de piață în China. În joc nu este doar succesul noilor lor modele, ci și reputația industriei auto a țării.

Salonul de la München, care începe oficial marți, oferă o șansă de a demonstra că pot încă să ceară prețuri mai mari, chiar dacă rivalii chinezi – care se extind în Europa pentru a scăpa de un război al prețurilor acasă – oferă tehnologie similară la prețuri mult mai mici.

„Acest salon auto de la München este foarte important”, a declarat Felipe Munoz, analist la Jato Dynamics. „Este declarația de intenție a Germaniei către lume – în special China – că sunt încă un jucător important.”

Noile modele electrice germane

BMW prezintă primul dintre vehiculele electrice Neue Klasse, o linie de produse în care a investit peste 10 miliarde de euro. Compania a dezvăluit iX3, un SUV cu software avansat, computere de înaltă performanță și un design revizuit. Mașina, care costă de la 68.900 euro în Germania, poate parcurge o distanță mai mare cu o încărcare completă decât cel mai performant Model Y al Tesla.

Directorul general Oliver Zipse a descris Neue Klasse, care va sta la baza a 40 de modele în anii următori, drept cea mai îndrăzneață schimbare a companiei în decenii.

Mercedes vine la Salonul Auto cu o versiune electrică a SUV-ului GLC, poziționat împotriva iX3 și Model Y. Se așteaptă ca vehiculul să se încarce mai rapid și să ofere o autonomie cu aproximativ 30% mai mare decât versiunea Tesla cu cea mai mare autonomie.

Volkswagen prezintă modele accesibile ca parte a unui efort de a crea un „automobil pentru popor” electric pentru a încetini avansul chinezilor. Duminică, a debutat un concept pentru ID. Cross, o iterație electrică a unui SUV compact popular care urmează să fie lansat la sfârșitul anului 2026.

Piața imposibil de cucerit

Cel mai dificil test pentru producătorii auto europeni este în China, cea mai mare piață de vehicule electrice din lume, unde cumpărătorii aleg mărcile interne pentru prețuri mai mici, software avansat și cicluri de model mai rapide. De altfel, mașinile electrice din China au ajuns mai ieftine chiar decât cele pe benzină.

Producătorii auto chinezi folosesc și ei Salonul Auto de la München pentru a-și sublinia ambițiile în Europa, unde au reprezentat aproape 10% din vânzările de vehicule electrice în iulie și au atins o cotă record la hibride, conform Dataforce.

BYD va prezenta noul Seal 06 DM-i Touring break – parte a efortului său de a aduce mai multe hibride plug-in în regiune și de a evita tarifele UE pentru vehiculele electrice chinezești. Xpeng și Leapmotor vor aduce vehicule electrice actualizate la München. BYD a intrat chiar în acest an și pe piața din România.

Rivalitatea nu se joacă doar în showroom-uri. Înaintea evenimentului de la München, Mercedes a rulat conceptul AMG GT XX pe pista Nardò din Italia timp de opt zile de conducere și încărcare neîntreruptă, stabilind un nou record de anduranță de 24 de ore pentru vehiculele electrice.

Rivalii chinezi au răspuns rapid. La doar câteva zile după testul Mercedes, marca Yangwang a BYD a lansat supercar-ul electric U9 Track Edition. Vehiculul a stabilit un nou record mondial de viteză pentru un vehicul electric de 472,41 kilometri pe oră – o performanță realizată pe o pistă de curse din, dintre toate locurile, landul german Saxonia Inferioară, patria Volkswagen.

