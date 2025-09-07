De ce sunt mai ieftine vehiculele electrice în China

Piața vehiculele electrice (EV) a cunoscut o dezvoltare rapidă, dar accesibilitatea acestora rămâne inegală între țări, potrivit Visual Capitalist. Astfel, se observă că în China vehiculele electrice au devenit mai ieftine decât cele pe benzină.

Pe de altă parte, vehiculele electrice din Europa și SUA rămân în continuare semnificativ mai scumpe. Visual Capitalist a comparat prețul mediu al vehiculelor electrice cu baterie (BEV) cu cel al mașinilor tradiționale pe benzină din China, Germania și Statele Unite, potrivit informațiilor strânse din primul trimestru al anului 2025.

În China, un BEV (vehicul electric cu baterie n.r.) costă în medie 25.465 de dolari, cu aproximativ 3% mai puțin (26.163 de dolari) decât un automobil cu motor pe benzină. Avantajul acestui preț este considerat a fi rezultatul unor ani de sprijin din partea politicii industriale, al producției la scară largă și al concurenței interne intense.

Producătorii auto chinezi, precum BYD, au produs vehicule electrice accesibile, adaptate pentru piața de masă, accelerând tranziția către electrificare. În plus, vehiculele electrice chinezești utilizează de obicei baterii cu litiu-fier-fosfat, care costă mai puțin decât bateriile pe bază de nichel.

Prețurile mașinilor electrice în Germania sau SUA

Vehiculele electrice occidentale au, încă, un preț mai ridicat. Atât în Germania, cât și în Statele Unite, vehiculele electrice rămân mult mai scumpe decât vehiculele pe benzină.

În Germania, prețul mediu al unui vehicul electric cu baterie (BEV) este de 63.837 de dolari, comparativ cu 47.558 de dolari pentru un vehicul pe benzină, ceea ce reprezintă un preț cu 34% mai ridicat.

Și cumpărătorii din SUA se confruntă cu o diferență de preț de 31% între vehiculele electrice – 60.465 de dolari – și cele pe benzină – 46.395 de dolari.

Cu toate acestea, pe măsură ce producătorii chinezi de vehicule electrice se extind la nivel internațional, aceștia ar putea perturba și piețețe occidentale prin introducerea de alternative mai ieftine.

Între timp, producătorii de automobile din Europa și SUA vor trebui să găsească un echilibru între inovare și accesibilitate pentru a stimula evoluția în masă a vehiculelor electrice.

Creștere spectaculoasă a vânzărilor de mașini electrice în Europa

Vânzările de mașini electrice sunt la putere peste tot în lume, inclusiv în Europa, unde această categorie a înregistrat o creștere cu 24,6% în prima jumătate a anului 2025.

Volkswagen domină piața europeană a mașinilor electrice, cu o creștere de 78% a vânzărilor, depășind liderul tradițional, Tesla. În Europa, aproape 6,8 milioane de mașini noi au fost vândute între ianuarie și iunie 2025, inclusiv 1.177.051 de modele electrice. Este vorba despre o creștere de 24,6% a înmatriculărilor de mașini cu baterii (BEV).



