Conform BNR, este vorba despre o monedă din argint și una din tombac cuprat, ambele având ca temă triumful din 7 mai 1986. Cei interesați să achiziționeze monedele pot face rezervări online începând cu ora 09.00, folosind formularele disponibile pe site-ul BNR. Stocurile sunt însă limitate. Alternativ, achizițiile vor putea fi realizate și direct de la ghișeele sucursalelor regionale ale BNR, fără a fi necesară o rezervare prealabilă.

Evenimentul vine în contextul unei aniversări marcante: pe 7 mai 1986, Steaua București a devenit prima echipă din Europa de Est care a câștigat prestigiosul trofeu al Cupei Campionilor Europeni. Pe stadionul Ramón Sánchez Pizjuán din Sevilla, echipa românească a învins FC Barcelona după o sesiune de penalty-uri memorabilă, în care Helmuth Duckadam a intrat în Cartea Recordurilor pentru apărarea a patru lovituri consecutive. Trofeul a ajuns astfel în premieră la București, marcând un moment de glorie în istoria sportului românesc.

În semn de recunoaștere pentru această realizare, președintele Nicușor Dan a acordat ieri, 4 mai 2026, distincții importante membrilor echipei din 1986. „Ordinul Național ‘Pentru Merit’ în grad de Comandor” i-a fost conferit lui Iordănescu Toma Anghel, iar „Ordinul Național ‘Pentru Merit’ în grad de Cavaler” a fost acordat altor 16 membri ai echipei, printre care s-au numărat Balint Pele-Gavril, Belodedici Petru Miodrag, Bölöni Ștefan Ladislau, Lăcătuș Mihai Marius și Pițurcă Petre Victor, conform unui anunț al Administrației Prezidențiale.