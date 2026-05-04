Nicușor Dan i-a decorat pe steliștii care au câștigat Cupa Campionilor Europeni acum 40 de ani

Printre cei decorați se numără Anghel Iordănescu, Gabi Balint, Miodrag Belodedici, Loți Boloni, Adrian Bumbescu, Vasile Iordache, Ștefan Iovan, Marius Lăcătuș, Mihail Majearu, Ștefan Petcu, Constantin Pistol, Victor Pițurcă, Marin Radu II, Dumitru Stîngaciu, Tudorel Stoica și Anton Weissenbacher.

„Astfel, dorind a-i omagia pe componenții echipei de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”, care, prin obținerea uneia dintre cele mai mari performanțe din istoria sportului național, precum şi prin întreaga lor activitate în domeniu, au adus servicii deosebite României, Președintele Nicușor Dan a conferit:

Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Comandor domnului Iordănescu Toma Anghel;

Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler domnului Balint Gavril Pele-Gavril, domnului Belodedici Petru Miodrag, domnului Bölöni Ştefan Ladislau, domnului Bumbescu Mihai Adrian-Doru, domnului Iordache Constantin Vasile, domnului Iovan Pavel Ștefan, domnului Lăcătuș Mihai Marius, domnului Majearu Mihai Mihail, domnului Marinescu Mircea Ștefan-Florentin, domnului Petcu Chirea Ștefan, domnului Pistol Constantin Constantin, domnului Pițurcă Petre Victor, domnului Radu Dumitru Marin, domnului Stîngaciu Costică Dumitru, domnului Stoica Gheorghe Tudorel și domnului Weiszenbacher Ernestin Anton”, scrie în comunicatul oficial.

Deocamdată, însă, nu a avut loc nicio ceremonie de decorare a foștilor componenți ai Stelei ’86 la Palatul Cotroceni.

Reamintim că, din marea echipă Steaua 1986, au murit Lucian Bălan, Ilie Bărbulescu, Helmuth Duckadam și antrenorul Emerich Ienei.

