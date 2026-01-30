Nu mai e nevoie de taxe suplimentare

Purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, a afirmat într-un interviu că măsurile fiscale luate de Guvernul Bolojan sunt suficiente pentru reducerea deficitului bugetar. Acesta precizează că inflația va scădea la 4% la sfârșitul anului.

Scăderea inflației va fi mi lentă în primele 6 luni, arată Dan Suciu, iar veștile bune vin spre finalul anului:

„În partea a doua a anului ne aşteptăm să avem o scădere mai puternică a inflaţiei, spre 4%, aşa arăta ultimul nostru raport”, a spus purtătorul de cuvânt al BNR, care a transmis Guvernului că „măsurile luate sunt suficiente”.

„Din perspectiva analizelor pe care le fac specialiștii noștri măsurile fiscale sunt, să zicem, suficiente. Am văzut o scădere semnificativă a deficitului bugetar anul trecut, cu măsuri luate la jumătatea anului. Măsurile care încep să-și facă efectul de la începutul anului vor avea un efect mai puternic asupra deficitului bugetar în acest an deci ne așteptăm ca într-adevăr deficitul să evolueze în direcția în care ne aşteptăm cu toții, să fie o scădere semnificativă și să nu mai fie nevoie de taxe suplimentare”.

Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Mugur Isărescu

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri, 21 ianuarie 2026, cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, pentru a discuta despre bugetul pentru 2026, informează Tvr Info.

Una dintre principalele teme abordate a fost deficitul bugetar, care urmează să fie menținut la 6,5%. În pofida acestor discuții, România nu are încă un buget aprobat pentru anul curent, deși luna ianuarie este aproape de final.

Proiectul de buget pentru 2026 urmează să fie prezentat în Parlament după jumătatea lunii februarie, potrivit unei decizii luate în cadrul coaliției.





