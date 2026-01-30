Nu mai e nevoie de taxe suplimentare

Purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, a afirmat într-un interviu că măsurile fiscale luate de Guvernul Bolojan sunt suficiente pentru reducerea deficitului bugetar. Acesta precizează că inflația va scădea la 4% la sfârșitul anului.

Scăderea inflației va fi mi lentă în primele 6 luni, arată Dan Suciu, iar veștile bune vin spre finalul anului:

„În partea a doua a anului ne aşteptăm să avem o scădere mai puternică a inflaţiei, spre 4%, aşa arăta ultimul nostru raport”, a spus purtătorul de cuvânt al BNR, care a transmis Guvernului că „măsurile luate sunt suficiente”.

„Din perspectiva analizelor pe care le fac specialiștii noștri măsurile fiscale sunt, să zicem, suficiente. Am văzut o scădere semnificativă a deficitului bugetar anul trecut, cu măsuri luate la jumătatea anului. Măsurile care încep să-și facă efectul de la începutul anului vor avea un efect mai puternic asupra deficitului bugetar în acest an deci ne așteptăm ca într-adevăr deficitul să evolueze în direcția în care ne aşteptăm cu toții, să fie o scădere semnificativă și să nu mai fie nevoie de taxe suplimentare”.

Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Mugur Isărescu

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri, 21 ianuarie 2026, cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, pentru a discuta despre bugetul pentru 2026, informează Tvr Info. 

Una dintre principalele teme abordate a fost deficitul bugetar, care urmează să fie menținut la 6,5%. În pofida acestor discuții, România nu are încă un buget aprobat pentru anul curent, deși luna ianuarie este aproape de final.

Proiectul de buget pentru 2026 urmează să fie prezentat în Parlament după jumătatea lunii februarie, potrivit unei decizii luate în cadrul coaliției.


Traian Băsescu i-a dat un sfat lui Nicușor Dan despre șefii SRI și SIE: „Nu s-a dărâmat România"

Alte știri

Un bărbat care a mușcat trei polițiști de mâini și de picioare în apartamentul său din Bocșa, judecat pentru ultraj
Știri România 19:17
Un bărbat care a mușcat trei polițiști de mâini și de picioare în apartamentul său din Bocșa, judecat pentru ultraj
La 28 de ani, un român a făcut din alergare un fenomen european și o formă de terapie ironică pentru eșecurile amoroase: „Cred că lumea ar fi puțin mai bună dacă am avea decența să răspundem la mesaje”
Exclusiv
Știri România 19:00
La 28 de ani, un român a făcut din alergare un fenomen european și o formă de terapie ironică pentru eșecurile amoroase: „Cred că lumea ar fi puțin mai bună dacă am avea decența să răspundem la mesaje”
Monden

Cuvintele pe care le-a rostit Jorge când a rămas singur și nu găsea ajutor: „Chiar am zis”. Cum s-a vindecat artistul
Exclusiv
Stiri Mondene 17:58
Cuvintele pe care le-a rostit Jorge când a rămas singur și nu găsea ajutor: „Chiar am zis”. Cum s-a vindecat artistul
Imagini cu Adela Popescu în costum de baie, la început de an. Ce promisiune a făcut pentru noul sezon „Insula Iubirii”. „N-am fost cea mai cuminte fată”
Stiri Mondene 17:44
Imagini cu Adela Popescu în costum de baie, la început de an. Ce promisiune a făcut pentru noul sezon „Insula Iubirii”. „N-am fost cea mai cuminte fată”
Politic

Curtea de Apel București a amânat iar decizia în cazul judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, fix pentru ziua în care CCR dă verdictul la pensiile speciale
Politică 16:03
Curtea de Apel București a amânat iar decizia în cazul judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, fix pentru ziua în care CCR dă verdictul la pensiile speciale
Traian Băsescu i-a dat un sfat lui Nicușor Dan despre șefii SRI și SIE: „Nu s-a dărâmat România”
Politică 14:33
Traian Băsescu i-a dat un sfat lui Nicușor Dan despre șefii SRI și SIE: „Nu s-a dărâmat România”
