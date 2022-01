„Voi reitera poziția fermă a României, potrivit căreia UE trebuie să fie vizibilă și vocală în legătură cu această problemă, fiind foarte important că reușim să adoptăm astăzi și Concluzii ale Consiliului pe această temă”, a transmis Bogdan Aurescu.

Șeful diplomației române a precizat că „Federația Rusă trebuie să dezescaladeze situația în apropierea Ucrainei și în regiunea Mării Negre” și că sferele de influență „reprezintă un concept perimat, care nu ar trebui utilizat în actualul context european de securitate”.

Demnitarul român a mai precizat că scopul eforturilor diplomatice ale României este acela de a „stimula dialogul pentru a conduce la dezescaladare”.

Aurescu a transmis însă, totodată, că mesajul României va fi acela de accelerare a „pregătirii sancțiunilor”, deoarece acesta este „instrumentul pe care UE îl poate utiliza, cel mai puternic instrument la îndemâna UE pentru a descuraja o agresiune viitoare din partea Rusiei”.

„Consider că trebuie să grăbim pregătirea sancțiunilor, și sper că și Concluziile Consiliului pe care le vom adopta astăzi vor evidenția acest lucru, în mod hotărât”, a mai spus el.

