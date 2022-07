Șeful diplomației române a explicat că numărul solicitanților de viză a scăzut foarte mult în pandemie, însă numărul celor respinși a rămas „cam același”.

„Pe perioada pandemiei, pentru că măsurarea acestei rate de refuz se referă la o perioadă consistentă din perioada pandemiei, pe acea perioadă numărul de solicitanți de viză a scăzut foarte mult, dar numărul de solicitanți respinși a rămas același sau cam același, de la 2.200 la 2.400, deci diferența nu e foarte mare față de anul anterior, unde aveam în jur de 10% rată de refuz”, a spus ministrul de externe.

„Avem de-a face cu un eveniment pe care nu îl putem controla, cum este această situație de pandemie care a dus la mai puțini solicitanți de viză, și atunci trebuie să tratăm lucrurile în evoluția lor”, a adăugat el.

În acest context, Aurescu a precizat că România lucrează cu SUA la o campanie de informare, pentru ca românii să nu mai aplice pentru viză dacă nu îndeplinesc condițiile cerute de americani.

Lucrăm împreună cu partea americană, așa cum am convenit anul trecut la vizita pe care am făcut-o în noiembrie, am discutat și am ajuns la o concluzie comună și cu secretarul de stat Blinken, și cu secretarul pentru afaceri interne Mayorkas, să facem o campanie comună de informare publică prin care să explicăm mai bine care sunt parametrii în care o cerere de viză este acceptată sau, respectiv, respinsă.

Ministrul de externe, Bogdan Aurescu: