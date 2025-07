Piesa are succes pe YouTube

Melodia artistului, care și-a luat numele de scenă Bogdan BDR, a adunat în trei săptămâni peste 400.000 de vizualizări pe YouTube, remarcându-se drept unul dintre potențialele hituri ale verii 2025 în România.

„Pot să mă consider deja norocos și să mă bucur că în sfârșit piesa este online, că începe să fie tot mai ascultată și apreciată, că am făcut primii pași în această direcție și această lume nouă, diferită de tot ce am făcut până acum, chiar dacă tot muzica a fost principala mea ocupație, încă de când eram copil”, spune Bogdan Drăgănescu.

De la pian clasic la muzică pop

Tânărul din Ploiești povestește că a început „cu muzica” pe la vârsta de 4 ani: „Am crescut cu o pianină în casă. Fratele meu mai mare era în clasa I atunci când m-am născut eu. După mai mulți ani de pian, a trecut la clarinet. Astăzi este angajat în orchestra reprezentativă a armatei, la saxofon. Eu, pe la 4 ani, eram foarte curios. Mă așezam la pianină să compun tot felul de melodioare, ca apoi să-i opresc pe mama, tata sau pe fratele meu să le arăt ce am mai inventat”.

Văzându-l interesat și pasionat, părinții l-au dat la lecții, pe care le-a continuat de atunci fără întrerupere. Acum, mai are puțin până să devină absolvent al Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj, secția Pian.

A studiat la Colegiul Național de Muzică „Carmen Sylva” din Ploiești, a participat la masterclass-uri internaționale, a cântat cu orchestra filarmonicii din orașul natal și a obținut premii importante. În liceu a învățat și trompetă, iar în paralel a fost membru în orchestre simfonice și de suflători.

În facultate, a trecut printr-o încercare grea: „Am avut un accident la mâna dreaptă în anul 1 de facultate. A trebuit să mă operez și să iau o pauză de câteva luni, mi s-a spus inclusiv că e posibil să nu mai pot cânta la pian niciodată. Din fericire, nu a fost cazul”.

Astăzi are patru șuruburi și o plăcuță în mână și spune că accidentul i-a schimbat perspectiva: „Mi-am adus aminte că, atunci când eram copil, mi-am dorit să învăț să cânt ca să creez și să caut ce i-ar plăcea publicului, nu să cânt ceva compus deja de alții”.

Cum s-a născut melodia „Du-Le, Du-Le”

Melodia „Du-Le, Du-Le” a fost compusă alături de iubita sa, Viviana Coman, și de un coleg de facultate, Andrei Gamarț. „A pornit atât ca un experiment, cât și ca o provocare”, povestește Bogdan. Compoziția a durat mai bine de un an, iar la finalul lui aprilie 2024 au decis că e momentul s-o lanseze.

„Am apelat la ajutorul unui producător din București, care m-a ajutat să iau totul de la aproape 0 și să termin aranjamentul”. Inițial, melodia trebuia să fie cântată de colegul Andrei, dar el a renunțat. Așa că Bogdan a început să ia lecții de canto și și-a asumat rolul de solist.

„Ideea a pornit de la refren și intro-ul cu «du-le, du-le». Am vrut să compunem o piesă despre viața noastră, a tuturor, care ne obligă să facem tot ce se poate și câte un pic din toate în fiecare zi. Stresul și haosul cresc, iar noi trebuie să ținem pasul cu toate schimbările”. Tânărul muzician spune că-și dorește să transmită că e important să ignorăm aspectele negative ale vieții și să ne bucurăm de prezent.

De la scenele clasice la trupe de coveruri

În paralel cu studiile, Bogdan a cântat aproape 3 ani într-o trupă de cover-uri din Cluj și a participat la peste 200 de evenimente. Anul acesta s-a alăturat trupei Happy People Band din Zalău. A predat pian la școala privată Kids Sing Academy, dar și în particular.

„Îmi place foarte mult să lucrez cu copiii și mi-ar plăcea să predau pe viitor, să găsesc oameni care se bucură de muzică, să le amplific această plăcere”, spune muzicianul.

Ce urmează pentru Bogdan BDR

„Mi-ar plăcea să continui să lansez piese, deja mă gândesc la următoarea. Am deja câteva idei despre mesaj, gen muzical și videoclip”, mărturisește el. Visul său este să-și formeze propria trupă, cu care să pună în scenă show-uri originale, create de la zero.

Pentru cei care vor să înceapă un drum în muzică, are un sfat clar: „Chiar dacă sunteți pe un anumit gen muzical, aveți profesor sau nu, e important să fiți deschiși la orice, să vă căutați modele și să încercați mereu să învățați câte ceva pe cont propriu sau să descoperiți ceva la alții”.