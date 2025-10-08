Deșeurile au fost amestecate fără selecție

Această decizie a fost luată după ce Garda de Mediu a dispus sistarea depozitării de deșeuri în celula de la Ghizela, începând cu data de 20 octombrie, deoarece a fost depășită capacitatea maximă a depozitului.

„(…)a fost depășită capacitatea de depozitare autorizată a celulei 2. Nu e afirmația mea, este afirmația Gărzii de Mediu, care își asumă acest lucru. Se impune, începând cu 20 octombrie 2025, sistarea depozitării deșeurilor în celula 2 a deponeului de la Ghizela. Operatorul economic va depune la Agenția Județeană de Mediu proiectul tehnic de închidere a celulei 2”, a afirmat Simonis.

Acesta a preciizat că „bomba ecologică” de la Ghizela va fi închisă.

„Inspectorii de mediu au constatat că celula a doua, locul unde este depozitat gunoiul, a depășit deja capacitatea maximă, iar deșeurile au fost amestecate fără selecție, contrar regulilor de colectare selectivă”, a precizat președintele Consiliului Județean Timiș.

În această situație, RETIM a sancționat cetățenii pentru nerespectarea colectării selective, în timp ce angajații societății amestecau deșeurile în groapă.

În urma controlului, s-a constatat că aproximativ 200.000 de metri cubi de levigat s-au acumulat în depozit, o substanță extrem de nocivă care poate contamina râurile Timiș și Bega.

Ce e levigatul

Levigatul este un lichid periculos care ia naștere prin percolarea (infiltrarea) apei sau a altor lichide prin depozitele de deșeuri, dizolvând sau antrenând substanțe nocive din materialul prin care a trecut. Acesta este un subprodus al procesului de depozitare a deșeurilor și poate cauza contaminarea mediului dacă nu este gestionat corect.

Cum se formează: Apa din precipitații sau din deșeuri se infiltrează prin materia depusă. În acest proces, lichidul dizolvă sau antrenează substanțe toxice, organice și anorganice, din compoziția deșeurilor. Rezultatul este un lichid contaminat, numit levigat.

Levigatul este considerat periculos datorită compoziției chimice complexe, ce include compuși organici și anorganici, care pot fi dăunători. Dacă nu este colectat și tratat corespunzător, poate contamina solul, apele subterane și de suprafață, creând un risc ecologic. Gestionarea levigatului: Prin urmare, gestionarea levigatului este o problemă esențială în proiectarea și întreținerea depozitelor de deșeuri. Există sisteme de colectare și tratament pentru a preveni răspândirea sa în mediu.

