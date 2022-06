Premierul a suferit o operație „minoră” la un spital din Londra, după patru ore, el s-a întors acasă fără a folosi o ambulanță după procedură, care fusese programată cu ceva timp în avans.

„Premierul a avut o operație minoră de rutină legată de sinusurile sale. (…)Se va odihni în această dimineață”, a anunțat purtătorul său de cuvânt.

Deciziile semnificative vor fi delegate vicepremierului Dominic Raab pentru următoarele 24 de ore.

Ar fi prima dată când premierul se află în spital de când a suferit de Covid în primăvara anului 2020.

Premierul britanic Boris Johnson s-a deplasat vineri la Kiev pentru a discuta cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-o vizită ce nu a fost anunțată sau speculată anterior.

Astfel, el este unul dintre puținii lideri europeni care ajung pentru a doua oară în Ucraina în cele aproape patru luni de război.

Mr President, Volodymyr,



It is good to be in Kyiv again. pic.twitter.com/wbpMuf6YqY