Brad de pe un mormânt, tăiat și împodobit în oraș

Arborele, plantat de familia unui defunct acum 25 de ani, a fost tăiat de echipa Primăriei Drăgășani. Inițial, autoritățile au susținut că bradul reprezenta un pericol, deoarece era uscat și ar fi putut afecta alte morminte. Ulterior, administrația locală a justificat acțiunea printr-o „eroare gravă de comunicare”.

Cristina Dumitrașcu, nora defunctului, a relatat întâmplarea pe Facebook, exprimând indignarea familiei. Mihai Alexandru Dumitrașcu, fiul defunctului, a depus o petiție către primărie pentru a solicita explicații. Familia consideră că gestul Primăriei reflectă o lipsă de respect față de cei decedați și față de rudele acestora.

„În preajma sărbătorilor de iarnă, am constatat cu profundă indignare că un brad plantat fix pe mormântul socrului meu, în Cimitirul Eternitatea, a fost tăiat de la rădăcină, fără nicio înștiințare și fără ca familia să fie contactată în prealabil.

Bradul a fost plantat de soacra mea, rămasă văduvă, împreună cu copiii, imediat după deces, în urmă cu aproximativ 25 de ani, fix pe locul de veci, fiind parte din mormânt și din memoria familiei noastre, nu lângă acesta.

Indiferent de situația concesiunii, vorbim despre un mormânt ocupat, identificabil și îngrijit de familie, asupra căruia orice intervenție ar fi trebuit să se facă cu respectarea unui minim de decență și cu informarea aparținătorilor.

Administratorul cimitirului ne-a comunicat verbal explicațiile doar după ce am solicitat noi clarificări, menționând că tăierea ar fi fost realizată „în urma unor plângeri” și că bradul ar fi reprezentat o posibilă amenințare.

Dacă acest lucru era real, se ridică firesc întrebarea: de ce tăierea a fost făcută tocmai în preajma sărbătorilor și nu într-o altă perioadă, cu informarea familiei și respectarea procedurilor legale?

Am o suspiciune prudentă că acest brad ar fi fost ulterior folosit în centrul orașului, deoarece circumferința bradului tăiat pare să corespundă exact cu cea a bradului apărut ulterior în centrul orașului.

Aceasta este doar o observație și o întrebare publică, fără a face acuzații directe.

Conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi, tăierea unui arbore se face doar în baza unui aviz legal, iar până în acest moment familia nu a primit nicio dovadă a existenței unui asemenea document.”

Răspunsurile primăriei și reacția publicului

Primăria Drăgășani a emis un comunicat în care susține că bradul a fost tăiat la solicitarea administratorului cimitirului și că fusese «marcat de Ocolul Silvic».

Autoritățile au adăugat că bradul utilizat pentru decorațiunile din centrul orașului ar fi fost «recuperat din incinta serei de flori» la cererea Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat (DADPP).

Primarul Costinel Stoica a intervenit personal printr-o postare pe rețelele de socializare, recunoscând greșeala: „În urma cercetării efectuate în urma petițiilor depuse de domnul Dumitrașcu Mihai Alexandru, a rezultat faptul că, dintr-o gravă eroare de comunicare, a fost tăiat un brad plantat pe mormântul familiei sale și pus în centrul orașului Drăgășani, pentru târgul de Crăciun! Pe această cale, prezentăm scuze public familiei Dumitrașcu pentru faptul generat!”

Răspunsul administrației locale a stârnit și mai multe întrebări decât a oferit răspunsuri. Familia Dumitrașcu consideră că explicațiile primăriei sunt contradictorii și neclare. De exemplu, dacă bradul reprezenta un pericol în cimitir, cum a fost posibil să fie folosit ca ornament într-o zonă publică, unde copiii îl puteau admira?

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE