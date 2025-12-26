Suma de 12 lei pe zi pentru sejur include taxele locale pentru promovare turistică și Salvamont, iar această majorare a fost decisă luni, în cadrul ședinței Consiliului Local Brașov.

Taxa de promovare turistică din Brașov va fi de 7 lei pe noapte de cazare, iar taxa Salvamont va fi de 5 lei pe noapte.

Aceasta este a doua modificare a taxelor din Brașov din 2025, după ce, în luna aprilie, a fost stabilit un nou mod de calcul pentru anul 2026. Atunci, s-a decis o taxă de 10 lei per sejur, împărțită astfel: 5 lei pentru promovarea turistică și 5 lei pentru Salvamont.

Până în 2025, taxa de promovare turistică a fost de 1 leu pe zi pentru fiecare turist, valoare care a rămas neschimbată din 2020.

În ceea ce privește taxa Salvamont, aceasta a fost de 2 lei pe zi, fiind introdusă în 2022. Fondurile sunt colectate de unitățile de cazare și transferate la bugetul local.

