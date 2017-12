Brazi din capace de bere sau de suc, din CD-uri, din roți de biciclete, pahare de plastic de unică de folosință sau din alte materiale reciclabile. Este ideea unor tineri voluntari care vor să-și expună operele în Piața Libertății din Timișoara și să salveze astfel brazii de peste 15 metri împodobiți pentru târgurile de Crăciun, care sunt tăiați de tineri și care au nevoie de 45 de ani să crească.

Tinerii din Asociația Ecostuff, cei care au realizat brazii, au făcut apel la timișoreni să le doneze materiale reciclabile. Oamenii s-au mobilizat exemplar și au dus de la capace de bere până la roți vechi de biciclete sau pahare de plastic.

Prin acest proiect, membrii asociației vor să îi convingă pe cei din administrația publică locală că brazii de peste 15 metri care sunt împodobiți pentru târgurile de Crăciun sunt arbori tineri, care au nevoie de 45 de ani să crească în pădure și de 55 de ani în câmp deschis.

Brazii din materiale reciclabile vor putea fi admirați începând din 9 decembrie în Piața Libertății din Timișoara.

Larisa Rusu coordonează proiectul și spune că a fost uimită de cât de mulți oameni au vrut să se implice.

„Ideea ne-a venit acum vreo doi ani, când am aflat că un brad are nevoie de 45 de ani să crească la 15-20 de metri, cât este înălțimea unui pom împodobit la un târg de Crăciun. E nevoie de 45 de ani dacă este în pădure, dacă este în câmp deschis, atunci bradul are nevoie de 55 de ani. Ne-am gândit că se poate și altfel, mai ales cu despăduririle din țara noastră. E păcat să tăiem un brad tânăr, un brad trăiește peste 400 de ani, cum să-l tăiem la 45 de ani”, explică cu convingere Larisa Rusu.

Proiectul celor de la Ecostuff se numește #possibiliTREE și este, de fapt, o instalație din 11 brazi. Voluntarii speră că vor reuși să le transmită timișorenilor că pot fi făcuți și altfel de pomi de Crăciun.

După ce au pus toate detaliile pe hârtie, tinerii din Ecostuff au găsit un spațiu, o hală dezafectată, pentru care plătesc 600 de euro, lunar, fără utilități. Nu aveau nici căldură, nici curent, dar zeci de tineri le-au sărit în ajutor. I-au spus „Fabrica de brazi”.



Din septembrie și până acum, la Fabrica de brazi din Timișoara s-a muncit pe rupte. După ce au adunat toate cele necesare, de la capace metalice, la pungi de plastic, CD-uri, cauciucuri, pahare de unică folosință, roți de biciclete, o grămadă de prostii din plastic, voluntarii s-au pus pe construit brazi. Le-au ieșit un brad de 12 metri făcut din doze de aluminiu și alți zece brazi mai mici de câte trei metri. Au și o surpriză pentru timișoreni: o firmă care este sponsor a construit un brad din carton.

„Am vrut să facem un brad mare din materiale reciclabile adunate de la comunitate. Ne-au ieșit 11 brazi. Am zis că dacă tot facem unul mare, să facem și alții mai mici. Mobilizarea a fost exemplară, am adunat toate materialele de care am avut nevoie: doze de aluminiu, capace metalice, pungi de plastic, CD-uri, cauciucuri, pahare de unică folosință, o sumedenie de prostii din plastic și roți de bicicletă. Cel mai mare este unul din doze de aluminiu, are 12 metri, restul sunt cam la 3 metri jumătate, o să avem unul căzut – este de fapt un caleidoscop, vrem să transmitem cum arată un brad căzut, că este păcat să tăiem un pom care are nevoie de 45 de ani să ajungă la o înălțime pentru tăiere”, a mai povestit Larisa.