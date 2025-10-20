„Atenție, băcăuani! Vă rog să fiți foarte atenți dacă circulați pe podul de la Narcisa, fie cu mașina, fie pe jos! O parte din balustradă a căzut, iar zona prezintă pericol de accidentare. Evitați să vă apropiați de marginea podului și semnalați orice alte deteriorări autorităților competente.

Este important ca toți participanții la trafic să circule cu prudență sporită, mai ales pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă. Siguranța oamenilor trebuie să fie prioritară – sper ca situația să fie remediată de urgență!”, a transmis Nicu-Codrin Ignat.

La începutul lunii octombrie, pompierii au fost solicitați să intervină în zona podului din cartierul Narcisa, după ce balustrada laterală a construcției s-a deplasat.

Despre reparații la acest pod s-a vorbit din 2022, într-un plan mai amplu de modernizare a zonei.

Un alt caz a avut loc în Baia Mare, în luna mai. Mai precis, un pod de pe drumul de centură s-a prăbușit. Traficul a fost deviat pe rute alternative.



