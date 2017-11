Nu are studii muzicale, dar Claudia Iuga, agent șef adjunct în cadrul IPJ Arad, cântă de când se știe. Moștenirea genetică de la tatăl său – un apreciat muzician al anilor ‘60-’70 -, dar și sutele de ore de repetiții din bucătăria apartamentului ”tapetat” cu gresie par să poarte ”vina” carierei artistice a polițistei îndrăgostită de muzică. ”Bucătăria e un excelent studiou de înregistrări. Acustica e extraordinară! Simt imediat când intru sub ton”, dezvăluie polițista cântăreață, membră a unei trupe din care mai fac parte doar băieți.

Amintirile primelor refrene ale unor cântecele de copii și, mai apoi, ale primelor vocalize o poartă pe agentul șef adjunct Claudia Iuga în bucătăria apartamentului părinților, un soi de studio de înregistrări pentru fata care a ”furat” talent cu carul de părintele ei, la rându-i muzician. Privind în urmă, de la borna celor 38 de ani scurși din existența sa, polițista nu știe când se întâmpla asta, nu poate să spună cu mâna pe inimă la ce vârstă a început joaca de-a cântatul care, peste ani, avea să se transforme într-o imensă pasiune care i-a marcat existența.

”Nu știu…Cânt de mic copil, cânt dintotdeauna…Începuturile mele glorioase în ale cântatului nu s-au consumat în baie, sub duș, cum s-ar putea crede, ci în…bucătărie. Acolo, spre disperarea părinților, cântam și mă înregistram pe un casetofon. Apoi ascultam ce a ieșit și mă corectam. Încercam să imit cântăreții vremii… Am început cu jazz, a urmat muzica rock, pop și cea funky…Numai muzică bună, adusă pe sub mână. Bucătăria a fost prima mea scenă, primul meu studio de înregistrări. Are o acustică excelentă unde simt imediat când intru sub ton”, povestește agentul șef adjunct Claudia Iuga cum a început aventura ei în lumea muzicală.