„Bucătarul lui Putin” a ajuns pe lista „most wanted” a FBI, care oferă un sfert de milion de dolari pentru informații care să ajute la arestarea lui

„FBI îl caută pe Evgeni Viktorovich Prigojin pentru presupusa sa implicare într-o conspirație de fraudare a Statelor Unite prin afectarea, obstrucționarea și înfrângerea funcțiilor legale ale Comisiei Electorale Federale, Departamentului de Justiție al Statelor Unite și ale Statelor Unite. Acest lucru s-a întâmplat în Washington D.C., de la începutul anului 2014, până la 16 februarie 2018.

Prigojin a fost principalul finanțator a Agenției de Cercetare pe Internet (IRA) cu sediul la Sankt Petersburg. El a supravegheat și a aprobat ingerința politică și electorală prin operațiuni în Statele Unite, care au inclus achiziționarea de spațiu pe servere americane, crearea a sute de conturi online fictive și utilizarea identităților furate ale persoanelor din Statele Unite.

Aceste acțiuni ar fi fost întreprinse pentru a ajunge la un număr semnificativ de americani, cu scopul de a interfera cu sistemul politic al Statelor Unite, inclusiv cu alegerile prezidențiale din 2016.”, sunt acuzațiile FBI.

Help #FBIWFO find Yevgeniy Viktorovich Prigozhin. He allegedly conspired to defraud the U.S. by interfering with the functions of the Federal Election Commission, Justice Department, and State Department. Visit https://t.co/t8G7LO4hxu to submit a tip. https://t.co/2FOGe2TRMH pic.twitter.com/jEcy76INcJ