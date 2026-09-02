Revizia de vară se face de peste 60 de ani

„Este revizia de vară la CET Sud. Mentenanța se face anual de către ELCEN – Ministerul Energiei. Revizia de vară a sistemului centralizat de termoficare se face de peste 60 de ani. Este o procedură tehnică obligatorie încă de la apariția rețelei moderne.

Din cauza opririi CET Sud, 1.395 de blocuri, din cele aproape 10.000, câte sunt în București, au furnizarea apei calde deficitară. Este furnizată ocolit, de la CET Progresul. Presiune există, dar slabă. Cel mai afectat este Cartierul Titan, din sectorul 3”, a transmis Termoenergetica.

Situația ar urma să revină la normal pe 18 septembrie, când CET Sud va fi repornită. Până atunci, CET Progresul asigură apa caldă, dar presiunea scăzută din rețea nu permite furnizarea acesteia la parametri optimi. Totodată, CET Grivița va fi repornită pe 7 septembrie, urmând să sprijine alimentarea cu apă caldă în sectorul 1, ceea ce va contribui și la îmbunătățirea situației din sectoarele 5 și 6, potrivit Companiei Municipale Termoenergetica București.

Alte blocuri din Capitală sunt afectate de avarii sau lucrări de modernizare

Pe lângă problemele cauzate de revizia CET Sud, alți 913 locatari din diverse blocuri ale Capitalei nu beneficiază deloc de apă caldă. Dintre aceștia, 572 de blocuri sunt afectate de avarii, în timp ce la 341 de blocuri apa caldă este oprită pentru lucrări de modernizare. Termenul estimat pentru remedierea acestor probleme este 4 septembrie.

Revizia de vară este o măsură tehnică esențială pentru evitarea avariilor majore în sezonul rece, când sistemul de termoficare funcționează la capacitate maximă. „Verificările și reparațiile ample la cazane, conducte și echipamente complexe previn avariile majore și pierderile de căldură din perioada rece, când sistemul funcționează la capacitate maximă. Echipamentele industriale mari au nevoie de opriri complete pentru curățare, suduri, înlocuirea pieselor uzate și teste de presiune, operațiuni care nu se pot face în timpul funcționării normale”, explică Termoenergetica.

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