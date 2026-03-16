Proiectul de buget al României pe anul 2026, analizat de Libertatea, arată pentru acest an finanțări masive, în valoare totală de 18,2 miliarde de lei, pentru autoritățile locale, prin intermediul bugetului Ministerului Dezvoltării. Acesta este condus de către Cseke Attila de la UDMR.

Alocările vin în contextul în care economiștii au recomandat atât anul trecut, înainte de creșterea taxelor, cât și în acest an, închiderea acestor programe și utilizarea doar a banilor europeni.

15 miliarde de lei prin „Anghel Saligny”

Astfel, Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” are alocate credite de angajament de 9 miliarde de lei și credite bugetare de 6 miliarde de lei.

Creditele de angajament sunt cele care permit investiții viitoare, adică primarii pot face licitații pentru lucrări sau pot contracta investiții care se vor termina în anii următori.

Creditele bugetare sunt exact sumele alocate pentru plată în acest an.

Pușculița primarilor

Programul Anghel Saligny permite investiții pentru dezvoltarea infrastructurii locale. Mai exact, sunt realizate investiții în sisteme de apă și canalizare, drumuri și poduri și rețele de gaze.

Inițial, programul a avut un buget total de 50 de miliarde de lei, apoi acesta a fost extins la 65 de miliarde de lei.

Programul Saligny a fost exact mărul discordiei în anul 2021, când USR a ieșit de la guvernare, în timp ce premier era liberalul Florin Cîțu. La acel moment, liderii USR acuzau că prin acesta se direcționează bani către baronii locali și că este o „hoție”.

Până la finalul anului 2025 au fost alocate 53,18 miliarde de lei în 4.948 investiții de apă, canalizare și drumuri și alte 12,94 miliarde de lei pentru rețele de gaze naturale.

PNDL, moștenirea Elenei Udrea

Pe lângă programul Saligny, bugetul Ministerului Dezvoltării include și Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL).

Acesta are alocat un miliard de lei drept credite de angajament pentru proiectele din Etapa I, adică din perioada 2015-2017, plus 300 de milioane de lei drept credite bugetare.

De asemenea, are alocate 1,2 miliarde de lei drept credite de angajament pentru Etapa a II-a, adică proiectele din perioada 2017-2026, și 700 de milioane de lei drept credite bugetare.

În total, prin PNDL edilii au la dispoziție 3,2 miliarde de lei.

În anul 2025 se aflau în finanțare 555 de obiective din perioada 2015-2017 și alte 1.583 din faza a doua, adică perioada 2017-2026.

În total, până la finalul anului trecut execuția arăta 31,66 miliarde de lei în credite de angajament și 29,77 miliarde de lei în credite bugetare utilizate, conform documentelor Ministerului Dezvoltării.

PNDL a fost inițiat de fostul ministru al Dezvoltării Elena Udrea și continuat ulterior de PSD în toate guvernările.

Bani tocați

Presa a scris anterior de investiții proaste realizate prin programele locale. Recorder.ro publica în 2019 o investigație numită „Drumurile și hoția”, în care arăta că cinci miliarde de euro s-au dus pe asfaltări în patru mii de comune.

Investigația arăta drumuri asfaltate prin PNDL de două ori, asfalt turnat direct pe pământ, care se strică la primul îngheț, sau primari care făceau drumuri cu aceleași firme care le-au făcut deficitar lucrările anterioare.

De asemenea, erau implicate firme de partid.

„O hoție”

„PNDL 1 a fost o hoţie. PNDL 2 a fost o hoţie. PNDL 3 nu va fi altceva decât o altă hoţie. Numirea programului «Anghel Saligny» este o bătaie de joc. PNDL 3 ar putea foarte bine să se numească «Cîţu» la fel cum primele două se puteau numi «Dragnea» şi «Udrea»”, acuza în 2021 Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății.

Curtea de Conturi a găsit plăți nejustificate

Curtea de Conturi a descoperit la rândul său nenumărate nereguli la programele de dezvoltare locală.

„Deși s-au alocat peste 9,5 miliarde lei în anul 2023, gradul de implementare a obiectivelor a fost redus, fiind constatate întârzieri sistematice, suprapuneri între programe și decontări nejustificate. Spre exemplu, Programul Anghel Saligny a avut o rată de contractare de doar 56% și plăți efective de sub 5% din alocare”, arăta Curtea de Conturi în raportul său.

Lipsa controlului

„Instrumentele de control și monitorizare ale MDLPA au fost insuficiente, ceea ce a permis transferuri de fonduri către UAT-uri pe baza unor documentații minime, fără verificări riguroase privind respectarea contractelor sau a indicatorilor de performanță. Lipsa monitorizării a favorizat efectuarea unor decontări nejustificate, iar, în cazul a 98 de obiective, s-au constatat plăți pentru lucrări neexecutate, materiale
neutilizate sau articole de lucrări decontate la prețuri mai mari decât cele ofertate”, mai arăta instituția de control.

Curtea dădea ca exemplu faptul că în comuna Unirea, din județul Călărași, s-au plătit lucrări neexecutate pentru modernizarea de drumuri prin programul Saligny. Paguba: 380.000 de lei doar în acest caz.

De asemenea, aceasta acuza că numărul controalelor fizice efectuate de Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) a fost insuficient raportat la totalul transferurilor efectuate de Ministerul Dezvoltării.

Nu există criterii și nici evaluare

Anul trecut, Curtea de Conturi a devoalat faptul că 87% din bugetul Ministerului Dezvoltării se ducea pe programe de dezvoltare locală.

Instituția recomanda atunci auditarea acestor programe și instituirea unor criterii clare de acordare a banilor. În plus se cerea terminarea investițiilor deja începute înainte de a demara altele noi.

„Auditorii au recomandat evaluarea corespunzătoare a rezultatelor și a performanței acestor programe, evitarea paralelismelor în finanțare și remedierea problemelor întâmpinate în derularea și finalizarea programelor existente înainte de demararea unora noi”, conform instituției.

„Astfel, Curtea de Conturi consideră necesar un mecanism de analiză a eficienței și eficacității programelor de investiții publice finanțate din bugetul de stat, stabilirea unui set de indicatori la nivel de program și publicarea periodică a rezultatelor, respectiv stabilirea unui set de indicatori pentru analiza la nivel de proiecte finanțate”, arată auditorii.

