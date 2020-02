De Bobi Neacșu,

Banca Națională a Bulgariei a recunoscut că a existat o cantitate record de erori și omisiuni în datele statisticii bulgare privind balanța de plăți de anul trecut.

Valoarea erorii ar fi de 3,3 miliarde de euro, ceea ce reprezintă mai mult de 6% din PIB-ul țării. Cea mai mare parte din această sumă ar fi pusă pe seama raportării mincinoase a importurilor de produse petroliere, scrie Euractiv, conform Digi24.ro.

Problema a ajuns la Bruxelles prin Maya Manolova, lider al mișcării civice Rise Bulgaria. Tot ea i-a informat și pe comisarul european pentru economie și pe directorul general al Eurostat și le-a semnalat că INS-ul bulgar încă nu a publicat datele reale și continuă să difuzeze informații false, care, potrivit ei, au fost folosite pentru a sugera o creștere economică rapidă a țării.

Dacă datele ar fi corectate, creșterea economiei bulgare ar fi de doar 0,8-1%, comparativ cu estimările optimiste actuale de 3,7%.

Uniunea Europeană a avut deja probleme foarte grave cu statisticile elene, acum mai bine de 15 ani, când Atena a fost obligată să recunoască manipularea statisticilor și astfel a ieșit la lumină uriașa datorie externă a țării. Dacă se dovedește că și Bulgaria și-a măsluit statisticile, drumul său către zona euro ar putea fi compromis, din teama ca țara să nu devină o a doua Grecie a Europei.

Euractiv notează că nici România nu este departe de astfel de practici. Anul trecut, a raportat o producție-record de porumb în Uniunea Europeană, ceea ce a trezit suspiciunile Comisiei Europene cum că cifrele ar fi fost umflate. Astfel, oficialii de la Bruxelles i-au cerut lui Petre Daea, ministrul Agriculturii de la acea vreme, să corecteze cifrele raportate la producția de proumb pentru 2017 și 2018, dar acesta nu a recunoscut că au existat erori în raportare.

