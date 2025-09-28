Aceștia sunt acuzați de omor prin imprudență și neglijență care pune în pericol viața umană.

Prăbușirea unor crengi de copac peste mulțime a declanșat panica

Aproximativ 27.000 de persoane s-au adunat pe un drum pentru a-l vedea pe Vijay, deși organizatorii se așteptau la circa 10.000.

Orele lungi de așteptare sub soarele arzător, lipsa poliției și prăbușirea unei crengi de copac peste mulțime au declanșat panica.

Într-o înregistrare video, Vijay a fost surprins vorbind în districtul Karur în momentul izbucnirii busculadei, fiind nevoit să-și întrerupă discursul.

„Nu am cuvinte să exprim durerea pe care o simt. Este o pierdere ireparabilă”, a transmis politicianul în vârstă de 51 de ani, promițând indemnizații de două milioane de rupii (aprox. 19.300 euro) pentru familiile victimelor.

Cei trei inculpați sunt Ussy Anand, G.R. Nirmal Kumar și V.P. Mathiyazhagan, oficiali de rang înalt din partidul lui Vijay. „Ancheta îi va identifica pe toți cei responsabili”, a declarat reprezentantul poliției, S. Davidson Devasirvatham.

Oamenii au venit la eveniment cu multe ore înainte

Șeful poliției din Tamil Nadu, G. Venkataraman, a precizat că oamenii au început să sosească la miting încă de la ora 11.00, deși Vijay a ajuns abia la 19.40.

Mulți dintre participanți nu aveau apă sau hrană. „Brusc am fost împins, nu aveam unde să mă mișc, apoi am leșinat”, a povestit pentru ziarul Hindu supraviețuitorul B. Kanishka. Alt participant a denunțat „proasta planificare și lipsa poliției”.

Astfel de tragedii sunt frecvente în India, unde măsurile de securitate sunt adesea insuficiente. În iulie 2024, 121 de oameni au murit într-o busculadă religioasă la Hathras, iar în ianuarie 2025, 30 de persoane au murit la un pelerinaj în Uttar Pradesh.

În iunie același an, la Bangalore, 11 suporteri au murit și alți 50 au fost răniți la o paradă de cricket.

