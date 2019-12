De Viorel Tudorache,

Cabana Malița a fost construită în anii 70.

A aparținut de fosta Întreprindere pentru Îmbunătăţirea şi Exploatarea Pajiştilor Argeş.

În 1998 a fost cumpărată de SC Gater Elen Company SRL.

În 2008, firma Gater Elen a fost preluată de noi acționari, cunoscuți în Argeș drept “Cartelul de la Mărăcineni” .

În 2010, noii acționari au falimentat SC Gater Elen și au mutat patrimoniul firmei pe o altă societate, fără să înregistreze cabana Malița în evidențele de la Primăria Nucșoara.

Degradarea cabanei Malița s-a accentuat în ultimii 20 de ani, după ce a fost transferată din patrimoniul de stat și preluată de firme private.

Episodul 1: Cumpărată de la stat în 1997

Primarul comunei argeșene Nucșoara, Ion Cojocaru, cunoaște foarte bine povestea. A fost implicat și a pătimit mult. “Am fost acționarul societății Gater Elen Company SRL, cea care a cumpărat cabana Malița, prin licitație, în 1997-1998, de la fosta Întreprindere pentru Îmbunătăţirea şi Exploatarea Pajiştilor Argeş. Am dat destui bani pe ea. Eu, când am luat-o, am vrut să fac ceva, dar nu am fost lăsat.

Am muncit 10 ani la acolo, aveam 80 de oameni angajați cu carte de muncă și am plecat într-o dimineață cu o agendă în mână și cu datorii. Și cu firma luată pe nedrept. Nici nu vreau să mă mai gândesc prin câte am trecut. Mi-au trebuit șapte ani ca să-mi revin”, a precizat Ion Cojocaru.



Ion Cojocaru, primarul comunei Nucșoara

Episodul 2: Schimbarea de proprietari

Mai departe, edilul din Nucșoara indică niște personaje controversate despre care presa locală a scris că formează “Cartelul de la Mărăcineni”. E vorba de Stelian Crăciun, fost consilier local la Mărăcineni și preşedinte al Comisiei Locale de Fond Funciar, de cumnatul acestuia, Nicolae Dascălu, nimeni altul decât primarul comunei Mărăcineni.

Recomandări Când aranjau licitația la metrou, șefii firmei basce CAF îl citau pe ambasadorul Spaniei: „Cum a zis ambasadorul: trebuie să...”

Potrivit lui Ion Cojocaru, firma Gater Elen Company, care deținea cabana Malița, a fost preluată de acest grup. “Niște hrăpăreți ai județului au zis: «Gata, e de făcut treabă!» Au folosit-o paravan pe Crăciun Ioana, mama lui Stelian Crăciun și soacra lui Nicolae Dascălu. Numai că după trei luni de când am plecat de acolo s-au dus în cap, fiindcă ăștia nu știu să muncească”.

Stelian Crăciun

Nu știm momentan care este situația cabanei Malița. A fost cu ani în urmă la Gater Elen, dar nu știu ce s-a întâmplat și care mai este situația acum” Nicolae Dascălu, primarul comunei Mărăcineni, fost acționar SC Gater Elen

Episodul 3: Cabana s-a pierdut în 2010

Ion Cojocaru continuă dezvăluirile. Primarul din Nucșoara susține că Stelian Crăciun și compania au pierdut cabana în 2010, după ce au băgat în faliment Gater Elen Company și au mutat patrimoniul pe o altă firmă, SC Odeon SRL.

Recomandări Thumanë, satul din Albania care va fi ras de pe fața pământului. Autoritățile au decis să dărâme toate clădirile rămase în picioare după cutremur

“Atât de avari au fost că au luat pe nimic activele de la SC Gater Elen, încât nici nu au realizat că au cumpărat și cabana Malița. Efectiv n-au știut de ea și nu a înregistrat-o în evidențe. Altfel o vindeau. Pe ei i-au interesat doar imobilele din zona unde aveau casă și teren. Au distrus arhivele, tot. Sunt cunoscuți în județul Argeș. Între timp au falimentat și firma Odeon”.

Cabana Malița a fost construită pe vremea lui Ceaușescu

Eu am intrat în posesia terenurilor și a clădirilor de la firma Gater, dar nu am cumpărat și cabana Malița. Nu știu cine o administrează acum” Ioana Crăciun, fost acționar SC Gater Elen:

Episodul 4: Proprietarul terenului trăiește în SUA

În condițiile în care cabana Malița nu mai apare în evidențele Primăriei Nucșoara și nici la vreo altă autoritate, se pune întrebarea ce se va întâmpla cu clădirea din Munții Făgăraș.

Primarul din Nucșoara crede că proprietarul terenului pe care se află construcția este întreptățit să decidă soarta cabanei. E vorba despre Păun Simona Andreia, domiciliată în Costa Mesa, California, S.U.A., care deține 774,3 hectare pe munte de circa 20 de ani.

Recomandări CTP a descifrat mesajul lui Liviu Dragnea din închisoare

“Cabana nu este a ei, dar o stăpânește fără drept. Dacă o dărâmă nu-i ceartă nimeni, dar ar fi ideal să o renoveze, deși nu cred că se mai poate. M-am uitat la cabană astă vară și e mâncată. Poate să facă o consolidare, însă e mai ușor să faci alta. Poziția este superbă acolo”.

Matei Păun, fiul proprietarului terenului pe care este construită cabana Malița

Ca să poată lua cineva cabana, trebuie să se înțeleagă cu Simona Păun, proprietarul terenului pe care se află cabana Malița” Ion Cojocaru, primarul comunei Nucșoara, fost acționar SC Gater Elen:

Episodul 5: Familia Păun, dispusă să renoveze

Libertatea a vorbit cu Matei Păun, fiul Simonei Păun, bancherul care a fost șeful campaniei electorale a lui Nicușor Dan în 2016.

“Ne-am interesat de mult de situația cabanei Malița și am aflat că nu ne aparține și că nu este de vânzare. Ne-ar fi interesat să o îmbunătățim, să fii făcut ceva acolo. Clădirea are o structură care stă încă în picioare. Nu ne derajează deloc că se află pe terenul nostru.

În măsura în care putem susține o renovare sau să fie repusă în circuitul turistic, noi suntem absolut deschiși. Pentru asta trebuie să se afle care este situația juridică a cabanei. Mă mir că nu s-a aflat încă a cui este cabana. Înseamnă că sunt ascunse bine informațiile”.

Refugiu pentru măicuțe și pasionații de mountain bike

Cabana Malița, amplasată la 1.800 de metri în Curmătura Malița, s-a transformat în adăpost pentru cei care urcă pe munte să culeagă fructe de pădure. Potrivit postărilor făcute de turiști pe internet, ciobanii din zonă mai spun că, în fiecare an, aici își fac tabăra chiar și un grup de măicuțe, care vin tot la cules de fructe de pădure. Ele igienizează locul în cele două săptămâni cât stau acolo. De asemenea, cabana Malița a devenit refugiu pentru pasionații de mountain bike.

Citeşte şi:

O cabană din Vatra Dornei a ars noaptea trecută. Pompierii s-au luptat zece ore cu flăcările

La 80 de ani, Cabana Babele e ținută în viață doar de antenele GSM. Proprietarii se declară depășiți de situație: “La noi s-a tras cortina, vindem, nu mai putem!”

Complex rezidențial pe Platoul Munților Bucegi, în apropiere de cabana Piatra Arsă. Acesta va avea vile, piscine, hoteluri și un heliport

GSP.RO Lovitură sub centură pentru Hagi. Un fost elev a vorbit în presa din Olanda despre ce a patit la Viitorul

HOROSCOP Horoscop 3 decembrie 2019. Scorpionii primesc o mână de ajutor