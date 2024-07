Mirosul greu i-a alertat pe localnicii din Pungești, iar luni seară un localnic a deschis valiza. După descoperirea macabră, omul a sunat la Poliție.

„La data de 15.07.2024, ora 21.27, o patrulă de poliție din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Vaslui a fost sesizată telefonic de către un bărbat din satul/comuna Pungești, județul Vaslui, cu privire la faptul că, în vecinătatea unui drum sătesc din Pungești, pe marginea drumului, se află un geamantan, în interior căruia se află cadavrul unei persoane necunoscute, de sex masculin”, a transmis IPJ Vaslui.

La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliție și un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui.

Identitatea bărbatului nu a fost încă stabilită.

„În cauză sunt efectuate cercetări în vederea stabilirii identității persoanei decedate, împrejurărilor în care s-a produs decesul acesteia și dispunerea măsurilor legale”, au precizat oficialii poliției.

Mărturia localnicului care a găsit cadavrul: „Pe moment, am spus că e un câine”

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Localnicul care a descoperit cadavrul în geamantan a declarat pentru Vremea Nouă că l-a văzut pe stradă de mai multe zile, dar nu și-a dat seama că înăuntru e un cadavru.

Bărbatul de 34 de ani a povestit că trecea cu vacile în fiecare zi prin zonă și ceea ce l-a făcut să verifice conținutul trolerului a fost mirosul greu și înțepător degajat.

„Înăuntru am văzut un cadavru, era gol-goluț, a unui bărbat, care stătea în poziția ghemuit. Noi, pe moment, am spus că e un câine sau un alt animal, dar când am văzut genunchiul, ne-am dat seama că este om. Era vânăt de la brâu în sus, capul era umflat și vânăt tot. Un miros care m-a dat pe spate. Am închis înapoi capacul și am pus pe cei care erau acolo, să sune repede la 112. Ne-am dat seama că vorbim depsre o crimă”, a spus tânărul din Pungești.

Bărbatul spune că Poliția a venit destul de repede la fața locului, dar spune că tot el a trebuit să scoată cadavrul din troller și să îl întindă pe jos.

„Poliția când am văzut că sunt mai curajos, m-a pus să scot cadavrul din valiză. Era un bărbat cam de vreo 50 de ani. Nu cred că este de la noi din sat”, a mai spus localnicul.

Unii martori au spus pentru presa locală că valiza ar fi fost acolo de sâmbătă și chiar ar fi văzut pe cineva care trăgea de acel troler.

“Când a început să miroasă, ne-am dat seama că ceva nu este în regulă. La început ne-am gândit că o fi în bagaj vreun pachet de carne, ceva. Dar când am văzut că mirosul se intensifică, ne-am făcut curaj și ne-am apropiat. Unul dintre noi, mai curajos, a deschis trolerul și ne-am șocat cu toții. Înăuntru era un cadavru”, a spus un localnic.

