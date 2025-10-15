Cuprins:
Incidentul s-a petrecut puțin înainte de miezul nopții
Primele investigații sugerează că incendiul ar fi avut o cauză accidentală. Se pare că o lampă cu halogen cu senzor de mișcare ar fi intrat în contact cu una din grinzile acoperișului garajului, declanșând flăcările.
Intervenția pompierilor a durat mai multe ore. Peste 30 de pompieri au sosit la fața locului cu 11 autospeciale pentru a stinge flăcările care au cuprins garajul locuinței.
Reacția proprietarului
Dominique Rossé, proprietarul casei, a povestit cum și-a dat seama de pericol.
„Câinele meu nu înceta să latre. Eram pe canapea în sufragerie. Oricât îi ordonam să se oprească, o lua de la capăt. Părea înnebunit. Comportamentul lui a ajuns să mă îngrijoreze”.
Când a ieșit afară, acoperișul garajului era deja în flăcări. Rossé a reușit să-și scoată una din mașini, un vehicul sport, și a încercat să stingă focul cu un furtun până la sosirea pompierilor.
Nimeni nu a fost rănit
Deși casa a suferit daune semnificative, nimeni nu a fost rănit.
„Dacă nu ar fi fost câinele meu, poate că nu am mai fi fost aici să povestim. Mă doare sufletul să-mi văd garajul în această stare. L-am construit împreună cu tatăl meu, cu o frumoasă șarpantă. Va trebui să o luăm de la capăt”, a spus proprietarul casei.
Un alt caz a avut loc în SUA. Un bărbat a fost salvat de incendiu de cățelul său, Curly, pe care îl adoptase. Acesta a trecut prin clipe de groază după ce casa sa a luat foc.
De asemenea, în anul 2018, cățelul unei familii din Timișoara a fost un adevărat erou după ce și-a salvat stăpânii în noaptea de Crăciun, alertându-i că bradul a luat foc.
