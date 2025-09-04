Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Un caz șocant de abuz asupra animalelor a ieșit la iveală în Bautzen. Un câine metis pe nume Keks a supraviețuit în mod miraculos după ce a fost împușcat de 42 de ori în cap de către proprietarul său.

Teribilul incident a avut loc în martie, când câinele a fost găsit și dus la un adăpost local. O radiografie a dezvăluit prezența a 42 de proiectile în capul câinelui, trase cu o armă cu aer comprimat.

Directoare adăpostului, Maria Göpfert, care l-a adoptat, ulterior, pe Keks, a explicat că „ne-am dat seama repede că ceva nu e în regulă. La radiografie a devenit clar că s-a tras de nenumărate ori asupra lui”.

Keks a suferit la trei intervenții chirurgicale pentru a îndepărta proiectilele încastrate în mușchi și oase. Ultima intervenție, pe 27 august, când i s-au scos 7 proiectile. Cu toate acestea, nu toate au putut fi extrase din cauza riscurilor implicate.

„Ar fi fost prea periculos”, a explicat noua proprietară, mângâindu-l cu afecțiune pe Keks.

În ciuda traumei suferite, Keks pare să nu-și fi pierdut încrederea în oameni. Maria Göpfert a dat detalii.

Acest câine este o minune. Nu și-a pierdut încrederea în oameni, deși i s-au făcut lucruri îngrozitoare.

Poliția a identificat fostul proprietar al câinelui ca fiind autorul acestui act de cruzime: „Arma cu aer comprimat corespunzătoare a fost găsită și confiscată. Bărbatul va trebui să răspundă pentru suspiciunea de încălcare a legii privind protecția animalelor”.

