Rasele mixte, liderii incontestabili

Potrivit bazei de date naționale Amicus, cele mai populare câini din Elveția sunt metișii, un amestec de trăsături unice ale mai multor rase. Aceștia sunt apreciați pentru sănătatea lor robustă și caracterul individual, reprezentând cel mai mare grup de câini din țară.

Labrador Retriever: prietenul de familie ideal

Pe locul doi în clasamentul național se află Labrador Retriever, cu aproape 29.000 de exemplare înregistrate. Această rasă este cunoscută pentru natura sa prietenoasă și iubirea pentru activitățile în aer liber. Labradorul este inteligent și loial, ceea ce îl face alegerea preferată pentru familiile din întreaga lume.

Chihuahua și Yorkshire Terrier: mici, dar cu personalitate

Rasele de talie mică sunt foarte populare în Elveția, mai ales în mediul urban. Chihuahua, cu peste 23.000 de exemplare, este adorat pentru energia și dimensiunea sa compactă. Yorkshire Terrier, pe locul patru, este apreciat pentru faptul că nu năpârlește excesiv și pentru legătura strânsă pe care o dezvoltă cu stăpânii săi. Acești câini sunt incredibil de afectuoși și curioși.

Jack Russell Terrier și Buldogul francez: energie și afecțiune

Jack Russell Terrier și Buldogul francez ocupă locurile cinci și șase, fiecare având aproximativ 16.000 de exemplare înregistrate. Jack Russell este cunoscut pentru energia sa debordantă, iar Buldogul francez, deși predispus la probleme respiratorii, își continuă ascensiunea în popularitate datorită naturii sale afectuoase.

Border Collie și Golden Retriever: câini pentru familii active

Border Collie, de pe locul șapte, este ideal pentru proprietarii activi care pot oferi stimulare fizică și mentală. Golden Retriever, cu peste 11.000 de exemplare, este considerat „câinele perfect pentru familie” datorită naturii sale prietenoase și încrezătoare.

Maltez: eleganță și robustețe

Maltezul, cu 10.500 de câini înregistrați, este una dintre cele mai căutate rase de talie mică. Aspectul său delicat ascunde o personalitate robustă și jucăușă, iar faptul că năpârlește foarte puțin îl face ideal pentru persoanele alergice.

Tendințe în preferințele elvețienilor

Elvețienii par să prefere câinii de talie mică, cum ar fi Chihuahua sau Buldogul francez, datorită adaptabilității lor în spații urbane. În același timp, rasele prietenoase cu familiile, cum ar fi Retrieverii, câștigă teren, arătând o schimbare de la rasele tradiționale către câini mai echilibrați și loiali. Astăzi, oamenii caută câini care se integrează bine în viața de familie.

Câinii au fost întotdeauna cei mai loiali prieteni ai omului.

