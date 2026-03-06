Creștere alarmantă a cazurilor de animale abandonate în Dubai

De când orașul din Emiratele Arabe Unite a fost afectat de atacuri cu drone și rachete iraniene, abandonurile de animale au crescut alarmant, conform publicației LBC. Numărul mare de câini și pisici lăsat în urmă de proprietarii care părăsesc țara a copleșit atât voluntarii locali, cât și adăposturile.

Anso Stander, o sud-africană care conduce adăpostul pentru animale Six Hounds, a primit într-o singură zi 27 de cereri de ajutor pentru preluarea animalelor abandonate. „Nu știu unde să mai punem animalele, iar oamenii ne spun politicos că, dacă nu le luăm, le vor abandona”, a explicat ea.

Într-un alt caz, doi câini au fost găsiți împușcați în deșertul dintre Emiratele Arabe Unite și Oman, iar alte animale sunt pur și simplu lăsate la porțile adăposturilor.

Claire Hopkins, o voluntară britanică din Newport, care salvează câini în Emiratele Arabe Unite, a confirmat că panica a condus la o creștere semnificativă a abandonurilor.

„Mulți oameni nu și-au pregătit animalele pentru călătorii internaționale. De exemplu, pentru a le duce în Marea Britanie, este necesar un vaccin antirabic care implică o întârziere de trei săptămâni. În disperare, unii întreabă chiar despre eutanasiere, ceea ce este dezgustător”, a declarat ea.

Efectele evacuărilor asupra animalelor

Potrivit informațiilor LBC, unii proprietari eliberează câinii înainte de a trece granița către Oman, în încercarea de a părăsi regiunea.

Voluntarii și autoritățile din Emiratele Arabe Unite încearcă să gestioneze criza, dar resursele sunt limitate.

O voluntară a spus că pisicile erau lăsate la ușa ei „în fiecare zi”, în timp ce alta a susținut că primește zeci de cereri din partea expatriaților de a le lua animalele de companie. Aceștia mai consideră că situația s-ar putea agrava când zborurile comerciale încep să se reia.

