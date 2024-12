Câinii din zona Cernobîl au dezvoltat o superputere de adaptare la mediul toxic

Cercetătorii au colectat probe de sânge de la 116 câini fără stăpân din Zona de Excludere a Cernobîlului (CEZ), descoperind două populații distincte genetic. Acest lucru sugerează o adaptare la expunerea pe termen lung la mediul contaminat.

Dezastrul de la Cernobîl

Accidentul nuclear de la Cernobîl a avut loc pe 26 aprilie 1986 în nordul Ucrainei. Explozia unuia dintre reactoarele centralei a dus la cea mai mare eliberare de material radioactiv din istoria omenirii. În urma acestui eveniment tragic, zona a fost evacuată, devenind cunoscută sub numele de Zona de Excludere a Cernobîlului.

Structura genetică unică a câinilor vagabonzi sugerează că aceștia s-au adaptat pentru a supraviețui expunerii pe termen lung la radiații, metale grele și poluare, Sursă:X/Evan Kirstel

În absența prezenței umane, viața sălbatică a înflorit în CEZ, în ciuda nivelurilor ridicate de radiații. Se estimează că aproximativ 900 de câini fără stăpân trăiesc în prezent în această zonă, mulți dintre ei fiind probabil descendenți ai animalelor de companie abandonate în timpul evacuării.

Studiul genetic

O echipă de cercetători condusă de Norman J. Kleiman, om de știință în domeniul sănătății mediului la Universitatea Columbia, a investigat impactul acestui mediu asupra geneticii câinilor. Probele de sânge au fost prelevate în timpul procedurilor de sterilizare și vaccinare efectuate de programul Clean Futures Fund Dogs of Chernobyl în 2018 și 2019.

“How do you survive in a in a hostile environment like this for 15 generations?"



Scientists are studying dogs around the Chernobyl nuclear power plant to see whether anything in their genes helped their families survive. https://t.co/lXUm4zuPnd pic.twitter.com/NFR1t4iglP — The Associated Press (@AP) March 3, 2023

Analiza ADN-ului a relevat structura genetică unică a acestor câini. Cercetătorii au descoperit aproape 400 de loci aberanți – locații genomice cu modele de variație extrem de divergente față de restul genomului. În plus, au identificat 52 de gene asociate cu aceste loci care ar putea fi legate de expunerea la contaminarea mediului.

,,Într-un fel, două populații mici de câini au reușit să supraviețuiască în acel mediu extrem de toxic”, a declarat Kleiman.

Implicații pentru sănătatea umană

Înțelegerea modului în care câinii s-au adaptat genetic la acest mediu toxic ar putea oferi informații valoroase despre impactul asupra sănătății în condiții de expunere cronică la pericole multiple de mediu. Aceste descoperiri ar putea fi relevante nu doar pentru câini, ci și pentru oameni.

Câini vagabonzi în apropiere de Cernobîl, Sursă:X/Air Buuuud

Kleiman speră că cercetările sale și studiile viitoare asupra populațiilor de câini fără stăpân din CEZ vor ajuta oamenii de știință să înțeleagă mai bine efectele genetice ale expunerilor prelungite atât la radiații, cât și la substanțe toxice non-radioactive.

Alte specii cu adaptări similare

Câinii nu sunt singurele animale din CEZ care au dezvoltat adaptări genetice. În ianuarie, o altă echipă de cercetători a prezentat descoperiri care sugerează că lupii din zonă au dezvoltat o rezistență unică la expunerea la radiații cauzatoare de cancer.

De asemenea, în mai, oamenii de știință au descoperit că broaștele de copac din Est cu piele neagră mutantă care trăiesc în apropierea sitului au o speranță de viață similară cu cea a omologilor lor verzi, nemutanți.

Cercetătorii au descoperit că două mici populații de câini care trăiesc în zona de excludere de la Cernobîl sunt distincte genetic de cele din zona înconjurătoare, Sursă:X/Evan Kirstel

Aceste descoperiri oferă o perspectivă fascinantă asupra capacității naturii de a se adapta la condiții extreme. Studiul câinilor din Cernobîl ar putea deschide noi căi de cercetare în domeniul geneticii și al adaptării la medii contaminate.

În timp ce aceste rezultate sunt promițătoare, este important să subliniem că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a înțelege pe deplin implicațiile acestor adaptări genetice și potențialele lor aplicații în domeniul sănătății umane și al protecției mediului.

Pe măsură ce știința continuă să exploreze secretele genetice ale vieții în Zona de Excludere a Cernobîlului, este posibil să descoperim noi modalități de a face față provocărilor de mediu și de sănătate cu care ne confruntăm în era modernă.

