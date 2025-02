„Incidentul, care a avut loc în timpul nopţii trecute, la Cernobîl, (…) nu reprezintă un pericol pentru români. În România, Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM) monitorizează permanent evoluţia radioactivăţii mediului la nivel național, iar valorile înregistrate după acest eveniment se situează în limitele obişnuite, specifice acestei perioade”, au transmis, vineri, reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, potrivit News.ro.

Footage of what Ukraine reports was a Russian attack drone hitting the Chernobyl Nuclear Power plant early this morning. The drone was coming from the Northeast (Russian/Belarusian territory). pic.twitter.com/uOzWO0Qvb2

Vicepreşedintele ANPM, Eugen Ioan Cozma, a precizat că RNSRM are implementate mai multe măsuri de verificare şi avertizare sau alarmare permanente care detectează orice creşteri ale radioactivităţii în probele de mediu monitorizate.

„Valorile arată că nu există niciun pericol pentru populaţie, ca urmare a acestui incident. Datele staţiilor automate sunt disponibile online pe site-ul ANPM, respectiv pe platforma EURDEP (European Radiological Data Exchange Platform), site-ul Comisiei Europene. Continuăm monitorizarea atentă a evoluţiei situaţiei radioactivităţii mediului, coroborată cu direcţia curenţilor de aer”, a declarat Eugen Ioan Cozma.

Conform informaţiilor transmise de specialiştii de mediu, până în acest moment nu au fost semnalate modificări ale nivelurilor de radiaţie nici la faţa locului.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski acuză, vineri, Rusia de avarierea cu o dronă explozivă a sarcofagului Centralei Nucleare de la Cernobîl, o structură care izolează reactorul accidentat, şi dă asigurări că nu s-a constatat nicio creştere a radiaţiilor.

During the night of 13-14 Feb, at around 01:50, IAEA team at the Chornobyl site heard an explosion coming from the New Safe Confinement, which protects the remains of reactor 4 of the former Chornobyl NPP, causing a fire. They were informed that a UAV had struck the NSC roof. pic.twitter.com/Ee5NSRgDo8