AIEA a transmis, potrivit Agerpres, că personalul de securitate la incendiu şi vehicule a răspuns în câteva minute şi nu au fost raportate victime.

„Nivelurile de radiaţii din interior şi din exterior rămân normale şi stabile. AIEA continuă să monitorizeze situaţia”, a adăugat agenţia.

Footage of what Ukraine reports was a Russian attack drone hitting the Chernobyl Nuclear Power plant early this morning.



The drone was coming from the Northeast (Russian/Belarusian territory). pic.twitter.com/uOzWO0Qvb2