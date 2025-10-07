Reținuți pentru schingiuirea animalului

Doi bărbați, de 22 şi 44 de ani, din comuna Rodna, din județul Bistrița-Năsăud, sunt filmați cum obligă un cal să tragă o mașină, potrivit Bistrițeanul. Imaginile arată cum calul fusese forțat să tracteze o mașină, în timp ce din interiorul acesteia era acționată frâna.

Cei doi bărbaţi au fost reținuți pentru schingiuirea animalelor pentru 24 de ore.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Oamenii legii s-au autosesizat după o postare în online, pe grupul de Facebook Protecția Animalelor Bistrița – Năsăud. Imaginile publicate în 26 septembrie 2025 arătau cum calul era forțat să tracteze mașina de teren. Incidentul a avut loc de față cu un minor și spre distracția altor persoane care stăteau și priveau cum se chinuie calul.

Calul a fost lovit în mod repetat

Gestul acestora a provocat revoltă pe rețelele sociale, iar cei de la poliția animalelor s-au autosesizat.

Recomandări Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli

Animalul ar fi fost lovit în mod repetat și împins să depună eforturi peste limitele sale, au transmis polițiștii.

„În fapt, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor s-au sesizat din oficiu ca urmare a apariției în spațiul public a unor imagini în care cei doi, în calitate de proprietari ai unor cai și în prezența unui minor, l-ar fi determinat pe unul dintre cai să tracteze o autoutilitară, deși sarcina era vădit disproporționată față de capacitatea fizică a acestuia. Totodată, calul ar fi fost lovit în mod repetat și împins să depună eforturi peste limitele sale naturale, comportamente susținute și încurajate de mai multe persoane care au asistat la cele întâmplate”, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud.

Cum este pedepsită schingiuirea animalelor în România

Schingiuirea animalelor în România este considerată infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani, conform modificărilor aduse Legii 205/2004 privind protecția animalelor.

Această pedeapsă este aplicabilă și pentru uciderea animalelor cu intenție, organizarea de lupte între animale sau cu animale, precum și pentru zoofilie.

Pe lângă închisoare, instanța poate dispune ca pedeapsă complementară interdicția de a deține animale pentru o perioadă de la 1 la 5 ani.