Ajuns la 56 de ani, Sergiu Băhăian este optimist. Fostul om de afaceri oftează, dar priveşte spre viitor. Un viitor în care se vede din nou patron, proprietar al unui bar, poate chiar în centrul Bucureştiului.

Vrea să-şi deschidă o cafenea şi să servească la mese

„În mod cert, nu o să mai fac infracţiuni, nu mai vreau să ajung în situaţia asta. (…) Mi-aş dori să am resursa să fac o cafenea, cu câteva mese, acolo… patru, cinci mese. Să pot să servesc cafele pe la mese, să stau să mă uit la lume, să socializez. Şi cam acesta e visul pe care îl am”, spune Sergiu Băhăian, care a calculat şi anii până când va intra în Comisia de eliberare condiţionată, vreo patru-cinci.

Cât despre sumele pe care le-a învârtit în perioada în care a comis infracţiuni, Sergiu Băhăian spune că avea ceva. Nu aşa mulţi, cum au crezut toţi la vremea respectivă, ține el să menționeze.

A câştigat din infracţiuni sume cu şapte zerouri dar acum nu mai are bani

„M-am ales cu ceva, cu ceva cifre cu şapte zerouri, într-adevăr, dar nu aşa de mult cum se crede. (…) Atât cât să nu mor sărac, în mod cert”, spune Băhăian în interviul acordat în exclusivitate pentru Libertatea.

Și procurorii DIICOT l-au întrebat dacă a rămas cu ceva de pe urma ilegalităţilor pe care le-a comis ani la rând. Fostul om de afaceri nu pare însă dispus să spună adevărul acum.

„E greu de răspuns la întrebarea asta. Nu mai am! Aşa cum se aşteaptă lumea, nu mai am, în mod cert. Adică, viaţa pe care mi-aş fi putut-o permite s-o am înainte de a intra la puşcărie, n-am să mi-o mai permit niciodată. Nici nu mai mi-o doresc. Am aşteptări cu mult mai puţine de la viaţă acum decât le aveam înainte să ajung aici. Şi viaţa e frumoasă şi fără aşa de mulţi bani”, spune hotărât Sergiu Băhăian, care a fost părăsit de familie de când este încarcerat.

