Calcul Libertatea: La cât vor ajunge facturile la întreținere în București, dacă prețul gigacaloriei anunțat de Nicușor Dan va fi aprobat

Un apartament cu două camere necesită, în medie, o gigacalorie de energie termică pe lună în timpul sezonului rece, ceea ce înseamnă că doar încălzirea ar urma să fie 280 de lei, potrivit calculelor făcute pentru Libertatea de către Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

Acesta mai spune că în cazul lunilor foarte geroase, precum februarie, consumul poate ajunge la două gigacalorii pe lună pentru un apartament de două camere.

Însă factura la întreținere mai conține și alte elemente: încălzirea spațiilor comune, curățenia, costul cu lifturile, lumina de pe scară, costurile de administrare etc.

Acestea sunt în acest moment jumătate din costul întreținerii, iar cealaltă jumătate este dată de costul încălzirii.

Astfel, până acum încălzirea era 164 de lei pe gigacalorie, la care se mai adăugau costuri de aproximativ 165 de lei pentru restul de servicii, astfel că pentru un apartament de două camere întreținerea era în jur de 330 de lei până la acest moment.

Presupunând că restul de tarife rămân la fel, după creșterea prețului la gigacalorie factura la întreținere ar urma să ajungă la aproximativ 450 de lei pe lună, pentru un apartament de două camere.

Întreținerea va varia însă în funcție de specificul fiecărui imobil. Spre exemplu, nu toate au lift și nu toate au încălzire pe scară.

În lunile friguroase întreținerea va depăși însă acest nivel.

Pentru un apartament de trei camere sunt necesare două gigacalorii în timpul sezonului rece, în medie, cu un vârf de 2,7 gigacalorii în timpul lunilor geroase, potrivit lui Chisăliță.

Astfel, încălzirea unui apartament de trei camere racordat la sistemul centralizat ar ajunge la 560 de lei, la care se adaugă celelalte tarife.

Acest lucru duce la 725 de lei întreținerea pentru apartamentele cu trei camere.

Potrivit lui Chisăliță, încălzirea unei garsoniere este în funcție de suprafața sa. Pentru garsonierele mari, de 45-47 metri pătrați, consumul este similar cât pentru un apartament de două camere.

Pentru cele de 20-25 de metri pătrați, necesarul este mai mic.

Primarul Capitalei a spus că, înainte de scumpiri, preţurile în alte oraşe erau cuprinse între 200-280 de lei pe gigacalorie, în condiţiile în care în Bucureşti preţul suportat de populaţie era 164 de lei.

În prezent, în oraşele care au actualizat preţurile, acestea au valori cuprinse între 350-500 de lei.

De asemenea, acesta a mai spus că noul preț ar fi mai mic decât încălzirea cu ajutorul centralelor de apartament.

„Acest 280 de lei pentru bucureştenii care sunt conectaţi la sistemul centralizat este mai puţin decât plătesc bucureştenii care au centrale individuale”, a spus el.

Chisăliță a făcut un calcul și cât ar costa încălzirea pentru cei care au centrale pe gaze.

O gigacalorie de energie termică înseamă 1,162 MWh de energie.

Pornind de la un preț al gazelor de 256 de lei pe MWh, rezultat din plafonarea și compensarea Guvernului, rezultă că încălzirea pe o lună ar urma să coste aproximativ 300 de lei pentru un apartament de două camere.

Chisăliță spune însă că, în funcție de așezarea apartamentului, dacă este pe colț sau dacă se află într-un ansamblu imobiliar la marginea orașului, costul cu încălzirea poate ajunge la 350-400 de lei pe lună pentru cei cu centrale individuale.

Însă expertul spune că de fapt calculul lui Nicușor Dan nu include o serie de costuri ascunse.

Prețul plătit de populație este aproximativ o treime din costul real, iar două treimi sunt suportate de către Primăria Capitalei, sub formă de subvenții.

De altfel, Nicușor Dan a cerut subvenții de peste 900 de milioane de lei de la Guvern, pentru a compensa costurile cu gigacaloria.

Prețul real al gigacaloriei ajunge, teoretic, la 900 de lei pe gigacalorie după majorarea prețului gazelor pe bursele de profil.

Dar Chisăliță spune că nici acesta nu este prețul teoretic.

Este o minciună, prețul real este de 1.200 de lei pe gigacalorie pentru că mai trebuie să adăugăm și subvenția de cogenerare, pe care o plătește fiecare român în factura la energie electrică, plus taxele și impozitele pe care le plătim an de an la primărie, din care se acordă subvenții, plus banii de la Guvern din care se acordă alte subvenții.

Dumitru Chisăliță: