Printre numele care apar pe listă se regăsesc vedete precum Oana Zăvoranu, Dan Diaconescu, Mădălin Ionescu, Tudor Sișu sau Tzancă Uraganu, iar printre persoanele care au primit cei mai mulți bani se află Victor Micula.

Tudor Chirilă nu a luat bani în campania electorală

Tudor Chirilă, cel care a ieșit de mai multe ori în stradă, pentru a protesta împotriva anumitor fapte care au avut loc de-a lungul timpului, nu se regăsește pe această listă, astfel că el a reacționat în mediul online, afirmând că „trăim vremurile în care trădătorii strigă trădătorii”.

Celebrul artist a precizat pe pagina lui de Facebook că nici el și nici trupa Vama sau Vama Veche nu au primit niciodată niciun ban pentru a promova vreun candidat anume și nici nu au cântat în campaniile electorale.

Mai mult decât atât, Tudor Chirilă a dezvăluit și cine sunt politicienii pe care i-a susținut în ultimii ani, însă fără a primi vreo sumă de bani pentru acest lucru.

Ce a scris artistul pe internet

Iată mai jos mesajul postat de artist pe Facebook:

„Noi suntem trădătorii, vânduții, plătiții, sorosiștii, reziștii, tefeleii, drogații. Apărem pe liste ca trădători de țară. Cu un mic detaliu, cel puțin în cazul meu: nu există nicio plată de la Soros sau USAID ca să susțin pe cineva sau ceva. Da’ na, ce mai contează asta? Lumea de azi merge așa: dacă spui ceva despre cineva e adevărat, nu mai trebuie probat.

În viața mea, clar și răspicat, am susținut pe față doi politicieni: am îndemnat la vot pentru Iohannis împotriva Viorichii și am luat țeapă (am crezut sincer că și el crede în ceva) și am îndemnat lumea să iasă la vot pentru Nicușor Dan când lua Firea Bucureștiul. Neplătit de nimeni. Nici Vama Veche, nici Vama nu au cântat în campanii elactorale ale niciunui partid și se poate verifica.

Când susții retorica unuia care îl iubește pe Putin și îl declară mare lider, care se luptă cu sistemul, dar e susținut de securiști și rezerviști nostalgici după chiolhanele de partid și dictatură, de mercenari, neolegionari sau interlopi, de jurnaliști care au slugărit la corupți condamnați penal, cum te numești? Iubitor de țară și de popor.

Nu am votat în viața mea PSD-PNL. Dar am ieșit în stradă împotriva lor pe banii și timpul meu, ca alte zeci de mii de români veniți pe banii și timpul lor, nu cu autocarele. Trăim vremurile în care trădătorii strigă trădătorii. Hai sănătate la toată lumea”.

