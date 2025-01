Pe 25 noiembrie 2024, la o zi după ce Călin Georgescu a câștigat primul tur al prezidențialelor, Gigi Becali spunea: „Am trăit o bucurie că a câștigat Georgescu, ca și când ar fi câștigat Steaua Liga Campionilor. M-am trezit astăzi cu o mare bucurie și foarte odihnit. Într-adevăr, noi nu am avut 35 de ani un președinte, iar acesta este un om care va schimba fața României la 180 de grade”.

Acum, Gigi Becali și-a schimbat radical discursul și a recunoscut că a greșit în urmă cu două luni.

„La început, atunci, m-am pripit și am spus niște lucruri mari. Dar după aia, după toate pe care le-a spus, am rămas mască și eu. M-am blocat. Am zis să îmi văd de treabă, și așa am greșit. Nici nu vreau să mă bag împotriva lui, pentru că el are dreptate în ce privește turul 2, dar și CCR are dreptate, să avem grijă când cineva devine președintele României”, a spus patronul FCSB.

El a adăugat apoi că dacă cineva „este puțin pe miriște, trebuie să îl mai și oprim”, cu referire la Călin Georgescu, despre care a spus că vorbește tâmpenii.

„Nu vreau să spun mai multe, că după aceea se interpretează. Eu l-am susținut, dar după ce am văzut toate discuțiile lui… A zis că va da puterea poporului. Păi, cum? Ne iei nouă averile și le dai la popor? Le împarți? Cum faci? Îți dai seama? Să spui așa tâmpenii… Eu am rămas blocat, omul ăsta nu își mai dă seama ce vorbește. Doamne ferește!”, a completat omul de afaceri.

Recomandări Prima măsură anunțată de Donald Trump: „Voi declara stare de urgență națională”

Gigi Becali a mai spus că acum îi este rușine pentru că i-a ținut partea lui Călin Georgescu după primul tur al alegerilor prezidențiale și că, după ce l-a auzit vorbind, a realizat că s-a înșelat în privința lui.

Unul care să bată câmpii așa nu am văzut în viața mea. Doamne ferește! Niște tâmpenii de rămâi mască. Te afectează și ca țară declarațiile lui. Că «vezi, domne, că am fost invitat (n.red. la învestirea lui Trump), dar nu m-am dus». Nici nu l-a băgat în seamă! Eu trebuie să îmi repar greșeala, declarația de la început. Mi-e rușine acum. A avut o doză de hipnotism. Nu îmi dau seama cum am putut să spun așa ceva. Dar după ce a început să vorbească… Numai tâmpenii, Doamne ferește! Gigi Becali:

CCR a anulat turul I al prezidențialelor 2024, câștigat surprinzător de Călin Georgescu

La alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024, Călin Georgescu (independent) și Elena Lasconi (USR) au obținut cele mai multe voturi, calificându-se în turul 2. Surprinzător, Marcel Ciolacu, premierul și președintele PSD, deși era favoritul sondajelor, a ieșit pe locul 3.

Pe 6 decembrie, Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur, după ce documente desecretizate și prezentate în ședința CSAT au arătat că Georgescu a beneficiat de finanțări dubioase, promovări suspecte pe TikTok pentru creșterea rapidă a popularității și ingerințe ale Rusiei în procesul electoral.

Reputatul site Politico a avertizat însă că, dacă va candida din nou, Georgescu ar putea câștiga alegerile și în 2025. Deocamdată însă, nu se știe dacă Georgescu va mai candida.

Recomandări Compania de inteligență artificială Perplexity AI a făcut o ofertă de fuziune cu TikTok SUA

Datele alegerilor prezidențiale din acest an sunt 4 mai – primul tur și 18 mai – turul al doilea.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News