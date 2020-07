Anunțul a fost făcut de foștii săi colegi de la Radio Guerrilla pe pagina de Facebook.

„Călin Gheorghe, fostul nostru coleg și prieten, un om cu o voce ca o prietenie de-o viață, a plecat astăzi dintre noi. Clar, viața câteodată o ia razna. Drum bun, Călin Gheorghe. Mulțumim.”, se arată în postarea colegilor de la Radio Guerrilla pe Facebook.

Călin Gheorghe a fost DJ la ProFM (1995 – 2005), iar apoi a trecut la Radio Guerrilla. În ultimii doi ani a fost DJ și la Radio Seven, iar de la începutul acestui an se afla la Europa FM, scrie ȘtirileProtv.ro.

„O voce de om bun”

„Poți exersa vorbirea. Poți simula entuziasmul și/sau priceperea. Poți chiar fenta – o vreme – lumea. Dar, mai devreme sau mai tîrziu, radioul tot te dă de gol, pentru că vocea te dă de gol. E-atît de simplu. În cazul lui Călin, vocea era exact cum era omul – caldă, calmă, educată. Gravă fără să devină vreodată plicticoasă și – cînd era cazul – ghidușă fără să vireze în hăhăială tembelă”, a scris omul de radio Filip Standavid (Digi Fm), pe contul său de Facebook.

” Anglofonii, maeștri ai conciziei, i-ar zice (scurt și corect) „authoritative” și „reassuring”: de încredere și liniștitoare. What you hear is what you get. Pe scurt, o voce de om bun. Unul dintre cei mai buni oameni pe care am avut bafta să-i cunosc”, a adăugat acesta.

foto: Radio Tanana

