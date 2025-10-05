Expoziția în detaliu

La vernisaj au participat personalități precum primarul Oradiei, Florin Birta, însoțit de soția sa Patricia, fostul primar Petru Filip și fostul senator Cornel Popa. Călin Popescu-Tăriceanu a fost alături de partenera sa în acest moment important.

Artista și-a explicat alegerea tehnicii și a subiectului: „De ce am ales acuarela? Pentru că este o tehnică grea, o tehnică spontană, aproape de sufletul meu. De ce flori? Pentru că în toată perioada aceasta tristă pentru noi (n.r. – în pandemie) am vrut să-mi încarc sufletul cu o pată de culoare, de speranță, de lumină”. Ea a adăugat că bujorii, ciulinii și macii sunt florile sale preferate.

Colecția cuprinde 56 de lucrări, realizate atât în acuarelă, cât și în acril pe pânză. Un element inedit îl reprezintă ceasurile în ediție limitată create de Livio Helfer, designer elvețian, inspirate din picturile Loredanei Popescu-Tăriceanu.

Evenimentul a fost deschis oficial de prof. univ. dr. Gabriel Moisa, managerul muzeului, alături de Cornel Abrudan și Adina Rențea, curatorul expoziției. Adina Rențea a evidențiat „delicatețea și forța expresivă a universului floral al artistei”.

După vernisaj, Loredana Popescu-Tăriceanu a primit felicitări și buchete de flori de la familie și apropiați.

Informații practice

Expoziția „Lumini de flori” poate fi vizitată la Muzeul Țării Crișurilor până pe 8 noiembrie. Evenimentul este rezultatul colaborării dintre muzeu, Consiliul Județean Bihor, Primăria Oradea și Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Buzău.

Loredana Popescu-Tăriceanu a fost reporter și realizatoare de emisiuni.

